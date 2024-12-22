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Какой сегодня праздник 22 декабря 2024 года: что нельзя делать беременным в этот день

Юлия Закрепа
22 декабря 2024, 05:00
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Какой православный праздник 22 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 22 декабря 2024 года: что нельзя делать беременным в этот день
Что нельзя делать 22 декабря / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 22 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой великомученицы Анастасии.

Какой сегодня праздник

22 декабря отмечают такие праздники:

видео дня
  • День энергетика
  • День работников дипломатической службы Украины
  • День электрика

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 22 декабря в Украине отмечают день святой великомученицы Анастасии.

Известно, что Анастасия была дочерью римского императора Константина Великого и его жены Ирины. Она стала известной благодаря своей верности Христу. Анастасия была замужней женщиной, но после смерти своего мужа она посвятила все свое себя служению Богу. Однако ее осудили за свои верующие отваги и заморили голодом в тюрьме. После длительного периода мучений и страданий, Анастасия умерла в 304 году. Ее мученичество стало символом веры и отваги в христианстве.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 22 декабря

22 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Дмитрий, Теодор, Федор, Анастасия.

Что нельзя делать 22 декабря

  • В народе существует примета, что в этот день беременной женщине категорически запрещено шить, вышивать и вязать.
  • В этот день не стоит прокалывать уши для сережек, ведь они будут очень долго заживать.
  • Также в этот день не стоит заниматься тяжелой физической работой.

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