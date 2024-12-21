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Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

Юлия Закрепа
21 декабря 2024, 05:00
17
Какой православный праздник 21 декабря - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 21 декабря / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 21 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Юлианы.

Какой сегодня праздник

21 декабря отмечают такие праздники:

видео дня
  • День рождения кроссворда
  • День Государственной службы занятости Украины
  • День фонарика
  • День зимнего солнцестояния
  • Всемирный день оргазма

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 21 декабря в Украине отмечают день святой мученицы Юлианы.

По преданию известно, что она была римской христианкой, которая жила в III веке. Она была дочерью известного римского сенатора Александра, который был знатным язычником. Юлиана решила присоединиться к христианской общине и открыто выражала свою веру, что привело к ее аресту. Ее отец пытался убедить ее вернуться к язычеству, но Юлиана осталась верной своей вере.

Ее осудили и заставили выйти замуж за язычника, но она отказалась от этого пути. Юлиану казнили за свою веру в 302 году.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 21 декабря

21 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей, Ульяна.

Что нельзя делать 21 декабря

  • В народе существует примета, что в этот день категорически запрещено рассказывать секреты других людей, ведь можно иметь проблемы со зрением или слухом.
  • Также 21 декабря нельзя поднимать вещи с земли, которые нашли.
  • Считается, что в этот день не стоит стричься, чтобы не навредить своим волосам.

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