Какой сегодня праздник 21 декабря 2024 года: что нельзя делать в этот день

Какой церковный праздник в Украине отмечают 21 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Юлианы.
Какой сегодня праздник
21 декабря отмечают такие праздники:
- День рождения кроссворда
- День Государственной службы занятости Украины
- День фонарика
- День зимнего солнцестояния
- Всемирный день оргазма
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 21 декабря в Украине отмечают день святой мученицы Юлианы.
По преданию известно, что она была римской христианкой, которая жила в III веке. Она была дочерью известного римского сенатора Александра, который был знатным язычником. Юлиана решила присоединиться к христианской общине и открыто выражала свою веру, что привело к ее аресту. Ее отец пытался убедить ее вернуться к язычеству, но Юлиана осталась верной своей вере.
Ее осудили и заставили выйти замуж за язычника, но она отказалась от этого пути. Юлиану казнили за свою веру в 302 году.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 21 декабря
21 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей, Ульяна.
Что нельзя делать 21 декабря
- В народе существует примета, что в этот день категорически запрещено рассказывать секреты других людей, ведь можно иметь проблемы со зрением или слухом.
- Также 21 декабря нельзя поднимать вещи с земли, которые нашли.
- Считается, что в этот день не стоит стричься, чтобы не навредить своим волосам.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 декабря: Тельцу - проблемы, Ракам - успех
- Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред