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Какой сегодня праздник 20 января 2025 года: как не навлечь на себя беду сегодня

Юлия Закрепа
20 января 2025, 05:00
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Какой православный праздник 20 января - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 20 января 2025 года: как не навлечь на себя беду сегодня
Что нельзя делать 20 января / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 20 января и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Евфимия Великого.

Какой сегодня праздник

20 января отмечают такие праздники:

видео дня
  • День АР Крым
  • День видеокамеры
  • День чествования защитников Донецкого аэропорта в Украине

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 20 января в Украине отмечают день святого преподобного Евфимия Великого.

Известно, что святой родился примерно в 377 году в городе Мелитина в Малой Армении. Он был сыном Павла и Дионисии. После смерти отца, его воспитывал епископ Мелитенский Отрий. Он был крещен и исполнял церковные обязанности, став священником в возрасте 28 лет.

Впоследствии преподобный Евфимий ушел в паломничество в Иерусалим, где после поклонения священным местам, присоединился к монахам в Фаранской лавре. Затем он переехал в пустыню Кутила, где жил отшельником. Преподобный Евфимий известен своей духовной силой и способностью исцелять. Он также основал монастырь Капарвариха возле Хеврона.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 20 января

20 января свои именины отмечает обладатель такого имени как Павел, Семен, Инна.

Что нельзя делать 20 января

  • В народе считают, что в этот день запрещается выходить из дома после захода солнца, ведь существуют риски заболеть.
  • Также стоит быть очень осторожными с любыми острыми предметами, чтобы не навлечь на себя беду.
  • 20 января, согласно поверью, нельзя брать и давать деньги в долг.

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