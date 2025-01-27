ВСУ может потерять юг Донецкой области: какие населенные пункты под угрозой

Коротко о главном:
- РФ создает предпосылки для наступления в сторону Запорожья
- ВСУ могут полностью потерять Великую Новоселку
Военный обозреватель Денис Попович рассказал о ситуации в Великой Новоселке и о планах оккупантов на населенный пункт.
Россияне сообщают о захвате Великой Новоселки, однако ВСУ удалось избежать окружения.
"ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки, а ранее и Курахово, которая, кстати, не была подтверждена официальным Генеральным штабом ВСУ, создает угрозу для потери юга Донецкой области. Это опасно и создает предпосылки для наступления в сторону Запорожья, если враг имеет для этого соответствующие ресурсы", - заявил военный обозреватель Попович в эфире телеканала "Еспресо".
Наступление РФ - какова ситуация в Великой Новоселке
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ отошли от Великой Новоселки и сдерживают наступление РФ на окраинах. Виктор Трегубов сообщил, что украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Они были выведены во избежание окружения.
Стало известно, куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки. Минобороны страны-агрессора РФ уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ.
Россияне штурмуют три важных района в Великой Новоселке. В информационном OSINT-проекте DeepState сообщили, что российские захватчики активизировались на востоке и севере Великой Новоселки. Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.
Украинские военные сообщили об окружении ВСУ и оккупации Великой Новоселки. Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта. Однако пока не идет речь о полной оккупации поселка.
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