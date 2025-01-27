ВСУ может потерять юг Донецкой области: какие населенные пункты под угрозой

Если враг имеет соответствующие ресурсы, то сможет прорваться в сторону Запорожья.

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РФ готовит наступление на новые территории / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 127-я отдельная разведывательная бригада

Коротко о главном:

РФ создает предпосылки для наступления в сторону Запорожья

ВСУ могут полностью потерять Великую Новоселку

Военный обозреватель Денис Попович рассказал о ситуации в Великой Новоселке и о планах оккупантов на населенный пункт.

Россияне сообщают о захвате Великой Новоселки, однако ВСУ удалось избежать окружения.

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"ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки, а ранее и Курахово, которая, кстати, не была подтверждена официальным Генеральным штабом ВСУ, создает угрозу для потери юга Донецкой области. Это опасно и создает предпосылки для наступления в сторону Запорожья, если враг имеет для этого соответствующие ресурсы", - заявил военный обозреватель Попович в эфире телеканала "Еспресо".

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Наступление РФ - какова ситуация в Великой Новоселке

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ отошли от Великой Новоселки и сдерживают наступление РФ на окраинах. Виктор Трегубов сообщил, что украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Они были выведены во избежание окружения.

Стало известно, куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки. Минобороны страны-агрессора РФ уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ.

Россияне штурмуют три важных района в Великой Новоселке. В информационном OSINT-проекте DeepState сообщили, что российские захватчики активизировались на востоке и севере Великой Новоселки. Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

Украинские военные сообщили об окружении ВСУ и оккупации Великой Новоселки. Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта. Однако пока не идет речь о полной оккупации поселка.

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