Наступление РФ: куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки

В зависимости от того, куда будут передислоцированы подразделения Восточного военного округа, там и будет приоритетное направление для врага.

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Какие цели преследует Россия захватом Великой Новоселки / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Кратко:

У командования РФ есть несколько вариантов действий

Неизвестно, сколько боевой мощи все еще сохраняют подразделения ВВО

Минобороны страны-агрессора РФ уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики пишут, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) РФ, были основной боевой силой на направлениях Угледар и Великая Новоселка, по крайней мере с начала 2023 года. Они отбивали контрнаступление ВСУ в 2023 году и позднее активизировали наступательные операции в этом районе осенью 2024 года.

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Подразделения ВВО участвовали в захвате Угледара в сентябре и октябре 2024 года и в течение следующих трех месяцев, успешно использовали захват населенного пункта для продвижения на север в направлении Курахово и на запад в направлении Великой Новоселки.

Тем временем в ISW считают, после захвата Великой Новоселки командование РФ может следовать нескольким вариантам действий.

сохранить поздразделения ВВО в западной части Донецкой области и продолжить наступление в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки. Это решение будет означать, что войска РФ отдают приоритет продвижению к административной границе.

сохранить некоторые элементы ВВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки и сковывать украинские силы в этом районе, но передислоцировать основную часть ВВО в другой прифронтовой район.

Аналитик отмечают, что остается неясным, сколько боевой мощи все еще сохраняют подразделения ВВО после участия в интенсивных операциях в течение более чем шести месяцев.

Украинские официальные лица также недавно предупредили, что российские войска могут также возобновить наступательные операции в Запорожской области в 2025 году.

Эксперты ISW резюмировали, что российское военное командование может передислоцировать подразделения ВВО на любое из этих направлений, и их передислокация станет индикатором приоритетных направлений российского военного командования на весну и лето 2025 года.

Бои за Великую Новоселку

26 января российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако пока не идет речь об оккупации поселка - там продолжаются бои.

Как ранее сообщал Главред,

боец с позывным "Мучный" сообщил об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

Впоследствии ситуацию в Великой Новоселке прокомментировали и в 110 отдельной механизированной бригаде. Военные утверждают, что угрозы окружения украинских подразделений нет.

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