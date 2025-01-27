Наступление РФ: куда оккупанты двинутся весной и летом после захвата Великой Новоселки

Кратко:
- У командования РФ есть несколько вариантов действий
- Неизвестно, сколько боевой мощи все еще сохраняют подразделения ВВО
Минобороны страны-агрессора РФ уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.
Аналитики пишут, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) РФ, были основной боевой силой на направлениях Угледар и Великая Новоселка, по крайней мере с начала 2023 года. Они отбивали контрнаступление ВСУ в 2023 году и позднее активизировали наступательные операции в этом районе осенью 2024 года.
Подразделения ВВО участвовали в захвате Угледара в сентябре и октябре 2024 года и в течение следующих трех месяцев, успешно использовали захват населенного пункта для продвижения на север в направлении Курахово и на запад в направлении Великой Новоселки.
Тем временем в ISW считают, после захвата Великой Новоселки командование РФ может следовать нескольким вариантам действий.
- сохранить поздразделения ВВО в западной части Донецкой области и продолжить наступление в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки. Это решение будет означать, что войска РФ отдают приоритет продвижению к административной границе.
- сохранить некоторые элементы ВВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжить ограниченные атаки и сковывать украинские силы в этом районе, но передислоцировать основную часть ВВО в другой прифронтовой район.
Аналитик отмечают, что остается неясным, сколько боевой мощи все еще сохраняют подразделения ВВО после участия в интенсивных операциях в течение более чем шести месяцев.
Украинские официальные лица также недавно предупредили, что российские войска могут также возобновить наступательные операции в Запорожской области в 2025 году.
Эксперты ISW резюмировали, что российское военное командование может передислоцировать подразделения ВВО на любое из этих направлений, и их передислокация станет индикатором приоритетных направлений российского военного командования на весну и лето 2025 года.
Бои за Великую Новоселку
26 января российские СМИ распространили информацию, что их войска якобы захватили Великую Новоселку.
Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако пока не идет речь об оккупации поселка - там продолжаются бои.
Как ранее сообщал Главред,
боец с позывным "Мучный" сообщил об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.
Впоследствии ситуацию в Великой Новоселке прокомментировали и в 110 отдельной механизированной бригаде. Военные утверждают, что угрозы окружения украинских подразделений нет.
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