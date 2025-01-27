Важный сигнал: почему на шинах появляются шишки - как избежать проблем на дороге

Главное:
- Основная причина шишек на шинах и как это предотвратить
- Объяснение, что делать, если появилась шишка
Владельцы автомобилей должны регулярно осматривать шины, чтобы обнаружить вздутия или же шишки, которые являются признаком повреждения и представляют угрозу во время движения, пишет Главред со ссылкой на Автопилот.
Вздутия образуются из-за повреждения каркаса шины, состоящего из нескольких слоев корда и резины. Поврежденный каркас под давлением воздуха создает слабое место, которое деформируется.
Часто шишки возникают после сильных ударов о ямы или бордюры, из-за перегрузки автомобиля или езды по неровным дорогам. Изношенные шины также более склонны к таким повреждениям.
Управлять автомобилем с шишками на шинах опасно. Поврежденная шина может внезапно лопнуть, вызывая потерю управления и аварию. Поэтому, если вы заметили вздутие, следует как можно быстрее заменить шину.
Регулярный осмотр шин и своевременное устранение дефектов - это залог вашей безопасности на дороге.
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