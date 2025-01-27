Важный сигнал: почему на шинах появляются шишки - как избежать проблем на дороге

Если вы заметили вздутие, следует как можно быстрее заменить шину.

https://glavred.info/auto/vazhnyy-signal-pochemu-na-shinah-poyavlyayutsya-shishki-kak-izbezhat-problem-na-doroge-10634333.html Ссылка скопирована

Какой секрет долговечности шин / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Главное:

Основная причина шишек на шинах и как это предотвратить

Объяснение, что делать, если появилась шишка

Владельцы автомобилей должны регулярно осматривать шины, чтобы обнаружить вздутия или же шишки, которые являются признаком повреждения и представляют угрозу во время движения, пишет Главред со ссылкой на Автопилот.

Вздутия образуются из-за повреждения каркаса шины, состоящего из нескольких слоев корда и резины. Поврежденный каркас под давлением воздуха создает слабое место, которое деформируется.

видео дня

Часто шишки возникают после сильных ударов о ямы или бордюры, из-за перегрузки автомобиля или езды по неровным дорогам. Изношенные шины также более склонны к таким повреждениям.

Управлять автомобилем с шишками на шинах опасно. Поврежденная шина может внезапно лопнуть, вызывая потерю управления и аварию. Поэтому, если вы заметили вздутие, следует как можно быстрее заменить шину.

Регулярный осмотр шин и своевременное устранение дефектов - это залог вашей безопасности на дороге.

К слову, также эксперты озвучили неожиданную фишку, как разумно сэкономить на топливе.

Больше новостей для автомобилистов:

Что за издание - "Автопилот"? Издание "Автопилот" является украинским онлайн-ресурсом, который специализируется на автомобильной тематике. На сайте публикуются новости, обзоры, полезные советы для водителей, а также информация о техническом обслуживании автомобилей, безопасности на дорогах и другие актуальные темы для автомобилистов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред