В один миг не стало звезды 2000-х: легендарный рэпер ушел из жизни

Рэпер получил большую популярность в 2006 году благодаря своему дебютному хиту "Walk It Out".

https://glavred.info/starnews/v-odin-mig-ne-stalo-zvezdy-2000-h-legendarnyy-reper-ushel-iz-zhizni-10634408.html Ссылка скопирована

Легенда DJ Unk ушел из жизни / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Известный рэпер из Атланты Энтони Леонард Платт, более известный под псевдонимом DJ Unk, умер в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщила его жена Шеркита Лонг-Платт в своей заметке на Facebook.

Рэпер ушел из жизни во сне из-за остановки сердца. Другие подробности не разглашаются.

"Я только что потеряла мужа, а мои дети - отца. Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Я люблю тебя, Энтони, навсегда", - написала любимая артиста в соцсетях. видео дня

DJ Unk и его жена / фото: facebook.com/sherkita.platt

DJ Unk получил большую популярность в 2006 году благодаря своему дебютному хиту "Walk It Out", который достиг 10-го места в чарте Billboard Hot 100. Его следующий трек "2 Step" также стал хитом, укрепив позиции рэпера как одного из пионеров стиля snap music, популярного в середине 2000-х.

Музыкальную карьеру артист начал в 1998 году, работая диджеем на школьных мероприятиях и вечеринках в штате Джорджия. В 2000 году он подписал контракт с лейблом Big Oomp Records, что стало важным шагом в его карьере.

В 2009 году DJ Unk перенес сердечный приступ, который сам связывал с напряженным гастрольным графиком и нездоровым образом жизни.

Лейбл Big Oomp Records выразил соболезнования его семье, подчеркнув весомый вклад DJ Unk в развитие музыкальной индустрии.

Последнее публичное выступление артиста состоялось на BET Awards 2023, где он исполнил свой легендарный хит "Walk It Out". У DJ Unk остались жена и дети.

Потери среди звезд шоу-бизнеса - что известно

Как сообщал Главред, к сожалению, на 86-м году жизни не стало известного режиссера. Бертран Блие умер в своем доме, находясь рядом с семьей - женой и детьми.

Также в России умер актер из "Папиных дочек". Причину смерти актера не сообщают.

Читайте также:

Кто такой DJ Unk? DJ Unk (Энтони Леонард Платт) - американский рэпер, диджей и продюсер из Атланты, Джорджия. Он стал известным благодаря своим хитам, которые принесли ему популярность в середине 2000-х годов. Артист был одной из ключевых фигур в развитии музыкального стиля snap music, возникшего на юге США. DJ Unk считается одним из пионеров стиля snap music, сочетающего простые, ритмичные биты и танцевальные элементы. Его музыка повлияла на развитие южного хип-хопа и сделала snap music популярным по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред