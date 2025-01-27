В один миг не стало звезды 2000-х: легендарный рэпер ушел из жизни

Известный рэпер из Атланты Энтони Леонард Платт, более известный под псевдонимом DJ Unk, умер в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщила его жена Шеркита Лонг-Платт в своей заметке на Facebook.
Рэпер ушел из жизни во сне из-за остановки сердца. Другие подробности не разглашаются.
"Я только что потеряла мужа, а мои дети - отца. Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Я люблю тебя, Энтони, навсегда", - написала любимая артиста в соцсетях.видео дня
DJ Unk получил большую популярность в 2006 году благодаря своему дебютному хиту "Walk It Out", который достиг 10-го места в чарте Billboard Hot 100. Его следующий трек "2 Step" также стал хитом, укрепив позиции рэпера как одного из пионеров стиля snap music, популярного в середине 2000-х.
Музыкальную карьеру артист начал в 1998 году, работая диджеем на школьных мероприятиях и вечеринках в штате Джорджия. В 2000 году он подписал контракт с лейблом Big Oomp Records, что стало важным шагом в его карьере.
В 2009 году DJ Unk перенес сердечный приступ, который сам связывал с напряженным гастрольным графиком и нездоровым образом жизни.
Лейбл Big Oomp Records выразил соболезнования его семье, подчеркнув весомый вклад DJ Unk в развитие музыкальной индустрии.
Последнее публичное выступление артиста состоялось на BET Awards 2023, где он исполнил свой легендарный хит "Walk It Out". У DJ Unk остались жена и дети.
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Как сообщал Главред, к сожалению, на 86-м году жизни не стало известного режиссера. Бертран Блие умер в своем доме, находясь рядом с семьей - женой и детьми.
Также в России умер актер из "Папиных дочек". Причину смерти актера не сообщают.
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Кто такой DJ Unk?
DJ Unk (Энтони Леонард Платт) - американский рэпер, диджей и продюсер из Атланты, Джорджия. Он стал известным благодаря своим хитам, которые принесли ему популярность в середине 2000-х годов. Артист был одной из ключевых фигур в развитии музыкального стиля snap music, возникшего на юге США.
DJ Unk считается одним из пионеров стиля snap music, сочетающего простые, ритмичные биты и танцевальные элементы. Его музыка повлияла на развитие южного хип-хопа и сделала snap music популярным по всему миру.
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