"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

О чем речь:
- Победительница "Холостяка-13" объяснила, почему ее редко видят с Тереном
- Инна Белень планирует вернуться в столицу, где сейчас живет Александр
Волонтер и бизнесвумен Инна Белень, которая одержала победу в 13-м сезоне шоу "Холостяк", рассказала о своих отношениях с главным героем проекта - ветераном войны Александром "Тереном". Она намекнула, что после завершения реалити им не удалось сохранить отношения.
На своей странице в Instagram Инна ответила на вопросы подписчиков. Один из поклонников спросил, почему Александр перестал появляться в ее соцсетях.
После завершения шоу пара осталась вместе: Инна даже переехала в Киев, чтобы быть ближе к Александру, и их отношения продолжали развиваться. Однако сейчас бизнесвумен находится в родном Харькове, а ее личная жизнь остается вне поля зрения подписчиков.
На вопрос, они до сих пор вместе и куда делся Александр, Инна ответила довольно сдержанно. Она сказала, что сейчас находится в Харькове, а Александр, вероятно, в Киеве, где занят своими делами.
Ее ответ был эмоционально нейтральным и коротким. В то же время Инна отметила, что планирует вернуться в столицу и продолжать там жить.
"Я могу сказать, что я нахожусь в Харькове, а Александр Будько (настоящая фамилия главного героя "Холостяка" - ред) пишет свою вторую книгу", - поделилась девушка.
Новости из шоу "Холостяк" - что известно
Ранее Главред делился новостью, что ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник намекнул, кто станет следующим героем. Он опубликовал фото с известным спортсменом.
Кроме этого, победительница "Холостяка" уже ранее признавалась, вместе ли она с Тереном. Она заявила, что здесь есть две стороны медали.
Больше новостей шоу-бизнеса:
- Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе
- Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапии
- Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред