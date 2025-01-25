"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

Не так давно Александр перестал появляться в ее соцсетях.

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Инна Белень рассказала об отношениях с Александром "Тереном" / Коллаж: Главред, фото инстаграм шоу "Холостяк", скриншот Instagram

О чем речь:

Победительница "Холостяка-13" объяснила, почему ее редко видят с Тереном

Инна Белень планирует вернуться в столицу, где сейчас живет Александр

Волонтер и бизнесвумен Инна Белень, которая одержала победу в 13-м сезоне шоу "Холостяк", рассказала о своих отношениях с главным героем проекта - ветераном войны Александром "Тереном". Она намекнула, что после завершения реалити им не удалось сохранить отношения.

На своей странице в Instagram Инна ответила на вопросы подписчиков. Один из поклонников спросил, почему Александр перестал появляться в ее соцсетях.

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После завершения шоу пара осталась вместе: Инна даже переехала в Киев, чтобы быть ближе к Александру, и их отношения продолжали развиваться. Однако сейчас бизнесвумен находится в родном Харькове, а ее личная жизнь остается вне поля зрения подписчиков.

На вопрос, они до сих пор вместе и куда делся Александр, Инна ответила довольно сдержанно. Она сказала, что сейчас находится в Харькове, а Александр, вероятно, в Киеве, где занят своими делами.

Ее ответ был эмоционально нейтральным и коротким. В то же время Инна отметила, что планирует вернуться в столицу и продолжать там жить.

"Я могу сказать, что я нахожусь в Харькове, а Александр Будько (настоящая фамилия главного героя "Холостяка" - ред) пишет свою вторую книгу", - поделилась девушка.

Новости из шоу "Холостяк" - что известно

Ранее Главред делился новостью, что ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник намекнул, кто станет следующим героем. Он опубликовал фото с известным спортсменом.

Кроме этого, победительница "Холостяка" уже ранее признавалась, вместе ли она с Тереном. Она заявила, что здесь есть две стороны медали.

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