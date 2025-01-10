"Две стороны медали": победительница "Холостяка" призналась вместе ли она с Тереном

Инна Белень не поддерживает принцип Александра Терена.

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Инна Белень дала интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Кратко:

Инна Белень рассказала, как развиваются ее отношения с Тереном

Почему пара пока живет отдельно

Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, что происходит между ней и украинским ветераном Александром Тереном после окончания проекта.

В интервью для Славы Демина Инна призналась, что она не живет вместе с Александром, но они состоят в паре.

"Мы не живем вместе и здесь есть две стороны медали. Саша из тех, кто вообще не съезжается очень рано. Поэтому..." – отметила Белень.

Она не в восторге от того, что так все происходит, ведь имеет другие взгляды на отношения.

"С его ритмом жизни, когда он может приехать в 7.00, уехать в 23.00, все-таки две квартиры – это круто. Но для меня отношения – это все-таки вместе засыпать и просыпаться", – рассказала Инна.

Также Белень поделилась, что есть некоторое давление и от поклонников, которые заявляют, что пара скоро разойдется.

Смотрите видео интервью Инны Белень:

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Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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