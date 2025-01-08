Жизнь не будет прежней: победительница "Холостяка" пострадала от пожаров в США

Александра Шульгина показала, что творится сейчас в США, где бушуют пожары.

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Александра Шульгина похвасталась похищением / Коллаж Главред, фото Instagram/ alessandra_shulgina

Вы узнаете:

Что случилось с Шульгиной

Что она рассказала

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая уже несколько лет живет в США и воспитывает с мужем двоих детей, поделилась трагедией.

В частности, блогерша рассказала о том, что сейчас творится с ее Лос-Анджелесом, где сейчас бушуют огромные пожары, уничтожающие все вокруг. На своей странице в Instagram, Шульгина рассказала, что трагедия также коснулась и их семьи. Так, сгорела школа ее пасынка, а также дома их соседей и друзей.

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Александра Шульгина рассказала о пожарах в ЛА / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

Шульгина добавляет, что пожары остановить не могут и она даже собрала небольшой чемоданчик, в который "поместилась вся жизнь".

Александра Шульгина рассказала о пожарах в ЛА / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о пожарах в ЛА / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

Известно, что от бушующих пожаров пострадали дома многих знаменитостей, среди которых Голливудский актер Бен Аффлек.

Масштабный лесной пожар, вызванный сильным ветром, охватил склон холма Лос-Анджелеса, усеянный домами знаменитостей. Объявлено чрезвычайное положение.

Александра Шульгина достаточно долго живет в США, но строит карьеру, ориентируясь на русско язычный рынок. Она проводит коучинговые сессии, а также написала две книги на русском языке.

Шульгина с мужем / Фото Instagram/alessandra_shulgina

В Америке, украинская звезда реалити успела родить двоих дочерей - Анджелину и Аспен.

Шульгина с детьми / Фото Instagram/ alessandra_shulgina

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Ранее Главред писал о том, что Александра Шульгина, которая год назад стала мамой во второй раз, похвасталась результатом работы над собой.

Напомним, ранее стало известно о том, что Шульгина во второй раз стала мамой девочки. Блогерша поделилась фото, где позирует с младенцем. "Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, 2 брата и все тебя очень любят. И моя инстаграммная семья тебя тоже будет любить", - написала она.

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Кто такая Александра Шульгина Александра Шульгина - победительница шоу "Холостяк Украина 1 сезон". Родилась осенью 1988 года в Киеве, окончила Киевский национальный лингвистический университет. Сейчас она живет в США и строит карьеру мотивационного оратора. Замужем, воспитывает двух дочек - Анджелину и Аспен.

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