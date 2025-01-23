Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

О чем речь:
- Звезда "Секса и города" рассказала о неудачном романе
- 5 тысяч долларов разрушили отношения
Актриса Кристин Дэвис, которая прославилась ролью в сериале "Секс и город", поделилась в подкасте "Are You a Charlotte?" непростой историей из своего прошлого. Во времена съемок сериала "Район Мелроуз" она встречалась с начинающим актером, который сейчас стал известной звездой Голливуда. Однако хэппи эндом эта история не закончилась.
Отношения развивались быстро, но однажды Кристин заметила, что у бойфренда есть финансовые проблемы. Он имел долги за коммунальные услуги, а также неисправный мотоцикл, который использовал для поездок на кастинги.
Дэвис стало жаль мужчину, поэтому она решила поддержать любимого и одолжила ему 5 тысяч долларов, считая это инвестицией в его будущее.
"Я просто подумала, что могу помочь. Он такой талантливый, и является таким сейчас. Думаю, это было около 5 тысяч долларов", - поделилась Кристин.
Однако такая доброта для актрисы, к сожалению, обернулась боком. Когда мужчина получил желаемое, пересчитав купюры, он сначала начал отдаляться, а впоследствии совсем прекратил общение.
Хотя Кристин не раскрыла имя того, кто так с ней поступил, она вспомнила, что сейчас этот актер живет за городом и имеет нескольких детей.
Трагедии сериала "Секс и город" - что известно
Ранее Главред поделился печальной вестью, что умерла актриса из сериала "Секс в большом городе". Она удостоена премии "Тони", известна тем, что играла грозных женщин на сцене.
Также известно, что в семье "Шарлотты" из "Секса и города" произошло несчастье. Близкий мужчина актрисы ушел из жизни из-за осложнений в связи с многолетней борьбой с болезнью Паркинсона.
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Что такое "Секс и город"?
Секс в большом городе - американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Сериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался неизменным - Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сообщает Википедия.
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