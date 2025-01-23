Вдруг при надежде: Леся Никитюк покидает шоу 'Кто сверху?' - причина удивляет

Никитюк была ведущей шоу с 2018 года.

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Леся Никитюк, вероятно, скоро больше не будет участвовать в шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Никитюк заявила, что задумывается о том, чтобы покинуть проект "Хто зверху?"

Блогер Беспалов предположил, что ведущая беременна

Украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила поклонникам, что хочет покинуть проект "Хто зверху?". Она заявила в Instagram, что давно задумывалась над этим, хотя не устала от ТВ, просто все имеет свойство меняться.

"Все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания. Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Хто зверху?" до сих пор имеет самые высокие рейтинги. Оно веселое, хорошее, динамичное и очень красивое. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства подводят меня к решению покинуть шоу. Я не знаю, когда это произойдет, но это непременно произойдет", - поделилась своими мыслями Никитюк.

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Также стоит указать, что с таким заявлением ведущая выступила после того, как ее возлюбленный-военный сделал ей предложение руки и сердца.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

Что интересно, по версии блогера и известного сплетника Богдана Беспалова, Леся Никитюк, вероятно, беременна.

"Леся Ивановна оставляет "Кто сверху?". Котята говорят, что уже готовится к пополнению в семействе... Знаете, верю в философию, что если рядом именно твоя половинка - зарождается крутой тандем и вы растете и процветаете, если же не твоя, то летишь в пропасть. Поэтому наблюдаем..." - написал Беспалов.

Леся Никитюк - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, не так давно Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад. На фотографии ведущая позирует, сидя на дереве.

Также недавно невеста Леся Никитюк впервые высказалась о своей помолвке. Поклонникам артистка сообщила, что ответила любимому согласием.

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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