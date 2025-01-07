"Это уже не шутка": невеста Никитюк впервые высказалась про свою помолвку

Леся Никитюк обручилась с Дмитрием Бабчуком.

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Леся Никитюк выходит замуж - Никитюк прокомментировала свою помолвку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Ведущая показала кольцо, которое ей подарил бойфренд

В официальном комментарии она подтвердила, что помолвлена

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк любить шутить, особенно над своими близкими. К примеру, она через Instagram-сторис обратилась к своему бойфренду и рассказала, что купила ему смешной свитер с волком. Парень не растерялся, и показал, что планирует подарить ей - обручальное кольцо.

Так и сама Леди Ле, и ее поклонники узнали, что Дмитрий Бабчук хочет жениться на своей звездной возлюбленной. Позже ведущая уже с заветным украшением на пальце сообщила, что ответила возлюбленному согласием.

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В социальных сетях Никитюк и Бабчука многие поздравили с помолвкой, однако нашлись и те, кто не поверил Лесе, дескать и ее роман и обручение - всего лишь хайп. Критикам ведущая возразила официальным комментарием, который она дала для Нового канала.

"Мы с Дмитрием любим шутить и подстегивать друг друга! Особенно я. То купила ему семейки на базаре и отметила в InstaStories, то свитер забавный с волком, как в этот раз. Вот и он решил сделать так и выставил с обручальным кольцом в ответ. Только это уже не шутка...", - говорит звезда.

О том, что в ее жизни появился мужчина, Леся Никитюк стала намекать еще в сентябре, а уже в октябре подтвердила - она влюблена и очень счастлива.

Разница между двумя фото, с начала романа и до помолвки, составляет три с половиной месяца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Избранником Леси Ивановны стал воин ВСУ Дмитрий Бабчук. Парень оказался не из робкого десятка: его не испугала ни разница в возрасте (он младше Никитюк на 9 лет), ни публичность возлюбленной - уже через три месяца после официального объявления про романтические отношения он предложил ведущей стать его женой.

Дмитрий Бабчук - жених Леси Никитюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_professio

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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