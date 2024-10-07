Конец интриге: Леся Никитюк романтично подтвердила отношения с воином ВСУ

Личность возлюбленного Леди Ле вычислили за считанные часы, а ведущая решила не делать из нового романа аттракцион с секретом.

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Леся Никитюк новости - Леся Никитюк подтвердила роман с Дмитрием Бабчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Утром 6 октября Леся Никитюк опубликовала фото в страстных объятиях загадочного мужчины - с конца сентября она интриговала поклонников новым романом. А уже к концу воскресенья фанаты выяснили, кто же стал избранником популярной украинской ведущей.

Никитюк это отрицать не стала, и в своем блоге в Instagram подтвердила - она действительно встречается с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, как и предполагали в Сети.

"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания!" - написала Леди Ле.

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Она также опубликовала милое сэлфи с возлюбленным - пара позировала в автомобиле. В кадре Леся нежно прижимается к Дмитрию, а он целует ее в висок.

Леся Никитюк новости - Леся Никитюк подтвердила роман с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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