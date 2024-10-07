Конец интриге: Леся Никитюк романтично подтвердила отношения с воином ВСУ

Утром 6 октября Леся Никитюк опубликовала фото в страстных объятиях загадочного мужчины - с конца сентября она интриговала поклонников новым романом. А уже к концу воскресенья фанаты выяснили, кто же стал избранником популярной украинской ведущей.
Никитюк это отрицать не стала, и в своем блоге в Instagram подтвердила - она действительно встречается с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, как и предполагали в Сети.
"Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания!" - написала Леди Ле.
Она также опубликовала милое сэлфи с возлюбленным - пара позировала в автомобиле. В кадре Леся нежно прижимается к Дмитрию, а он целует ее в висок.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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Ранее стало известно, что Олег Винник официально возвращается на сцену. Два года молчания вылились в тур по Европе, который анонсировала главная фанатка певца-беглеца.
Также сын Назария Яремчука Дмитрий отреагировал на поступок Софии Ротару, которая отказалась участвовать в съемках фильма про легендарного певца "Яремчук: Незрівнянний світ краси".
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