В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

Вы узнаете:
- Как выглядела Леся Никитюк 20 лет назад
- Что она искала на дереве
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая недавно огорошила своих поклонников новостью о помолвке, поделилась паритетным фото.
На своей странице в Instagram, звезда опубликовала фото, которое было сделано 20 лет назад. Там ведущая позирует сидя на дереве. При этом в руках она держит мобильный телефон и смело глядя в камеру, уверенно отвечает собеседнику.
Сама Никитюк с юмором комментирует свое фото: "2005 год. Задолго до появления Starlink".
В комментарии к звезде, которая позирует на фоне старой хаты, пришли многие поклонники и знаменитости.
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