В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

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Леся Никитюк - королева юмора / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вы узнаете:

Как выглядела Леся Никитюк 20 лет назад

Что она искала на дереве

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая недавно огорошила своих поклонников новостью о помолвке, поделилась паритетным фото.

На своей странице в Instagram, звезда опубликовала фото, которое было сделано 20 лет назад. Там ведущая позирует сидя на дереве. При этом в руках она держит мобильный телефон и смело глядя в камеру, уверенно отвечает собеседнику.

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Сама Никитюк с юмором комментирует свое фото: "2005 год. Задолго до появления Starlink".

В комментарии к звезде, которая позирует на фоне старой хаты, пришли многие поклонники и знаменитости.

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Украинская известная ведущая Леся Никитюк показала новое фото со своим бойфрендом – военнослужащим – Дмитрием Бабчуком. На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала селфи с Бабчуком.

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