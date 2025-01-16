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В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

Алена Кюпели
16 января 2025, 20:16
45
Леся Никитюк
Леся Никитюк - королева юмора / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вы узнаете:

  • Как выглядела Леся Никитюк 20 лет назад
  • Что она искала на дереве

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк, которая недавно огорошила своих поклонников новостью о помолвке, поделилась паритетным фото.

На своей странице в Instagram, звезда опубликовала фото, которое было сделано 20 лет назад. Там ведущая позирует сидя на дереве. При этом в руках она держит мобильный телефон и смело глядя в камеру, уверенно отвечает собеседнику.

видео дня

Сама Никитюк с юмором комментирует свое фото: "2005 год. Задолго до появления Starlink".

В комментарии к звезде, которая позирует на фоне старой хаты, пришли многие поклонники и знаменитости.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Украинская известная ведущая Леся Никитюк показала новое фото со своим бойфрендом – военнослужащим – Дмитрием Бабчуком. На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала селфи с Бабчуком.

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Елена Тополя перенесла операцию. После нее остались шрамы, которые артистке, вероятно, придется скрывать татуировкой.

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