Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

Коротко:
- Анна Тринчер поехала на отдых на Бали
- Певице пришлось ставить капельницу
Украинская исполнительница Анна Тринчер поехала отдохнуть на Бали, однако, к сожалению, ее организм дал сбой. На своей странице в Instagram певица пожаловалась на проблемы со здоровьем и показала фото с капельницей.
Как рассказала Тринчер, она почувствовала проявления бали-бели, который сопровождается слабостью, тошнотой, диареей и слегка повышает температуру тела.
После неприятных проявлений исполнительница обратилась к местным врачам.
"Да за что? Были проявления бали-бели, поэтому решила заказать капельницу и не париться больше", - пояснила Анна.
Вызов медиков в чужой стране обошелся певице в копеечку - за эту медицинскую процедуру она заплатила 120 долларов (примерно 5 тысяч гривен).
Через некоторое время Тринчер успокоила фанатов, рассказав, что ей уже стало значительно лучше.
Анна Тринчер - последние новости
Как писал Главред, Анна Тринчер раскрыла правду об отношениях с экс-любовником Александром Волошиным. По ее словам, она слишком рано вышла замуж и сейчас считает свой брак ошибкой.
Кроме этого, популярный блогер Леон рассказал о романе с Анной Тринчер. Он признался, что их связь завершилась из-за ссоры.
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Кто такая Анна Тринчер?
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Дети", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
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