Анна Тринчер показалась под капельницей: что случилось с певицей на Бали

Исполнительница обратилась к местным врачам.

https://glavred.info/starnews/anna-trincher-pokazalas-pod-kapelnicey-chto-sluchilos-s-pevicey-na-bali-10633277.html Ссылка скопирована

Тринчер стало плохо на Бали / Коллаж: Главред, фото инстаграм Анны Тринчер

Коротко:

Анна Тринчер поехала на отдых на Бали

Певице пришлось ставить капельницу

Украинская исполнительница Анна Тринчер поехала отдохнуть на Бали, однако, к сожалению, ее организм дал сбой. На своей странице в Instagram певица пожаловалась на проблемы со здоровьем и показала фото с капельницей.

Как рассказала Тринчер, она почувствовала проявления бали-бели, который сопровождается слабостью, тошнотой, диареей и слегка повышает температуру тела.

видео дня

После неприятных проявлений исполнительница обратилась к местным врачам.

"Да за что? Были проявления бали-бели, поэтому решила заказать капельницу и не париться больше", - пояснила Анна.

/ фото: сториз Анны Тринчер

Вызов медиков в чужой стране обошелся певице в копеечку - за эту медицинскую процедуру она заплатила 120 долларов (примерно 5 тысяч гривен).

Через некоторое время Тринчер успокоила фанатов, рассказав, что ей уже стало значительно лучше.

/ фото: сториз Анны Тринчер

Анна Тринчер - последние новости

Как писал Главред, Анна Тринчер раскрыла правду об отношениях с экс-любовником Александром Волошиным. По ее словам, она слишком рано вышла замуж и сейчас считает свой брак ошибкой.

Кроме этого, популярный блогер Леон рассказал о романе с Анной Тринчер. Он признался, что их связь завершилась из-за ссоры.

Больше новостей о Тринчер:

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Дети", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред