Неожиданный удар: Стинг взволновал фанатов слухами об ухудшении здоровья

Стингу пришлось перенести выступления в США на лето.

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Стинг отменил концерты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Концерты британского музыканта переносятся

Стинг обратился к фанатам после отмены выступлений

Известный британский музыкант Стинг вынужден был отменить свои ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем.

Также певец не сможет присутствовать на церемонии Bass Magazine Awards, где его должны были наградить за весомый вклад в музыку и достижения за всю карьеру.

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По официальной информации из Instagram артиста, концерты, запланированные на 24 января в Финиксе (штат Аризона) и на 26 января в Уитленде (штат Калифорния), перенесены на 1 июня и 28 мая соответственно. Поклонникам советуют сохранить свои билеты, поскольку они будут оставаться действительными для новых дат.

"По совету своего врача, в связи с болезнью, Стинг с искренним сожалением вынужден отменить свое выступление на церемонии Bass Magazine Awards в этот четверг и перенести концерты STING 3.0 в Финиксе, который изначально был запланирован на 24 января, на 1 июня. Выступление в Уитленде с 26 января перенесено на 28 мая. Поклонникам стоит сохранить билеты. Стинг искренне извиняется за причиненные неудобства и выражает свою благодарность за понимание" - сообщил представитель Стинга.

Сейчас следующее выступление Стинга запланировано на 8 февраля в Индианаполисе, штат Индиана, на арене Lucas Oil. Музыкант поблагодарил фанатов за поддержку и выразил надежду на скорое возвращение к концертной деятельности.

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Как известно, после начала полномасштабного вторжения музыкант Стинг горячо поддержал Украину в войне с Россией. Артист осудил войну России против Украины и призвал бороться за демократию.

Кроме этого, Стинг призвал фанатов деньгами помочь Украине. Он заверил, что каждый доллар важен для нашей страны в это сложное время.

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Кто такой Стинг? Стинг - английский рок-музыкант и актёр, лидер группы "The Police" в 1976-84 годах. С 1984 года выступает соло. Свой псевдоним Стинг получил в 1971 году, за черно-желтый полосатый свитер, в котором появился на сцене, пишет Википедия.

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