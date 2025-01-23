Впервые за долгое время вышел в эфир: Жадан опубликовал щемящее фото с фронта

Коротко:
- Жадан продемонстрировал фото в военной форме
- Писатель поздравил с праздником участника группы "Жадан и Собаки"
В 2024 году известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан присоединился в ряды Вооруженных сил Украины, сегодня он продемонстрировал на своей странице в Instagram новое фото с фронта.
На фотографии изображен он со своим побратимом и участником группы "Жадан и Собаки" Евгением Турчиновым. Что интересно, 22 января коллега поэта праздновал свой день рождения, с этим праздником его и поздравил публично Сергей Жадан.
Он продемонстрировал их совместное фото в военной форме и написал:
"Жека Турчинов - удивительный музыкант, прекрасный человек, душа компании, шоу-мен, диск-жокей и нацгвардеец. Жек, из росы и воды! Пусть родит и колосится!", - написал артист.
Сергей Жадан - последние новости
Как писал Главред, недавно в жизни писателя случилось горе - умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко. Отмечается, что Олешко умерла в результате продолжительной болезни.
Кроме этого, Жадану уже допекли слухи о его любовных историях, поэтому недавно он резко ответил на вопрос о романе с Соловий.
Кроме этого, Сергей Жадан отреагировал на щемящие признания певицы Кристины Соловий. Она рассказала, что у них был роман и что она его бросила.
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Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан - украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены на более чем двадцать языков.
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