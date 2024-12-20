Умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко

Вкратце:
- Светлана Олешко умерла 19 декабря в Варшаве
- Причина смерти режиссера - продолжительная болезнь
Украинский режиссер, основательница и директор театра "Арабески" Светлана Олешко умерла. Про ее смерть в своем блоге в Facebook сообщил Сергей Жадан - писатель и музыкант, который также был первым мужем покойной.
"Ушла из жизни Светлана Олешко - основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 по 2007 год. Светлая память..." - написал он.
Позже смерть режиссера подтвердили на официальной странице театра. Отмечается, что Олешко умерла вследствие продолжительной болезни: "R.I.P. Официально сообщаем, что вчера 19 декабря после длительной борьбы с болезнью в Варшаве остановилось сердце сердца нашего театра Светланы Олешко. Еще одна потеря для украинского театра и украинской культуры. Светлая память".
Церемония прощания со Светланой Олешко состоится 23 декабря в Варшаве. Об этом сообщил близкий друг режиссера и редактор издания "Новая Польша" Евгений Климакин.
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Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
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