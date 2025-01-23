На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

Правила польского нацотбора позволили участникам подавать песни не только на польском, но и на региональных языках и диалектах.

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На Евровидении разгорелся языковой скандал / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот с YouTube/Sw@da x Niczos - Lusterka

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На каком языке исполняет песню в польском нацотборе дуэт Sw@da i Niczos

Почему эксперимент понравился не всем полякам и вызвал споры

На польском нацотборе на Евровидение-2025 разгорелся языковой скандал. Причиной стало попадание в финал песни Lusterka в исполнении дуэта Sw@da i Niczos, которые поют на подляшском диалекте - смеси польского, украинского и белорусского языков.

Мнения о песне разделились. Украинцы и белорусы, которые прослушали композицию, отмечают в соцсетях, что прекрасно понимают ее текст.

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Полякам же такой эксперимент зашел не до конца. Пока жители Подляшья выражают гордость и трогательность, ведь, по их словам, раньше они стеснялись своего диалекта, а теперь имеют повод гордиться, другая часть населения просто разъярена.

На платформе Х (бывший Twitter) критические голоса выражают недовольство: "Это такой подляшский диалект, что даже жители Подляшья его никогда не слышали", "Я живу в этой местности, это полная чушь!" или "Это отвратительно! Это не имеет ничего общего с нашей прекрасной Польшей!"

Некоторые из критиков называют язык песни белорусским или украинским, а не польским.

По словам польского телеканала TVP, часть слушателей обвиняет дуэт в попустительстве растущему украинскому меньшинству в Польше.

Певица дуэта, Ника Юрчук, уроженка Подляшья, в ответ объяснила, что их песня призвана показать многогранность Польши.

"Это микс белорусского, украинского и польского языков, нам это кажется веселым, и мы разговариваем по-своему", - так объяснила певица, что такое "подляшский язык".

Интересно, что в этом году правила польского нацотбора позволили участникам подавать песни не только на польском, но и на региональных языках и диалектах.

Евровидение 2025 - что известно

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Певица выжила после теракта ХАМАС на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года.

Кроме этого, после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Гейтспич попал в скандал. Он нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.

Больше интересных новостей о Евровидении:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый международный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнования домой. Конкурс состоится в Базеле 13, 15 и 17 мая.

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