Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

Кратко:
- Фильм об украинцах номинировали на "Оскар"
- В ленте речь идет о трех художниках из Харькова
Официальным номинантом на премию "Оскар" стал документальный фильм о трех украинских художниках из Харькова "Фарфоровая война". Об этом сообщила американская Академия кинематографических искусств и наук в соцсети X.
В киноленте речь идет об истории трех украинских художников - Славу Леонтьева, его жену Аню Стасенко и их друга Андрея Стефанова. Они не покинули родной Харьков, а остались в городе после начала полномасштабной войны в 2022 году. Таким образом герои переживают сложные времена, ведь находятся под постоянными ракетными обстрелами.
Один из художников - Слава Леонтьев вступил в ряды украинской армии. Трое художников выбрали искусство, как оружие для борьбы с агрессорами. Герои создают фарфоровые изделия, украшая ими разрушенные здания.
Церемония "Оскар" - последние новости
Как ранее писал Главред, церемонию Оскар 2025 могут отменить впервые за историю. Официальный комитет премии "Оскар" ежедневно следит за ситуацией, и такие звезды, как Том Хэнкс, Эмма Стоун, Мерил Стрип и Стивен Спилберг, говорят, что знают о ситуации.
Также рассказывалось, что три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар-2025". Туда вошли ленты, отражающие нынешние реалии и уникальную историю Украины.
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Что такое награда "Оскар"?
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером на киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз - позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
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