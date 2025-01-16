Церемонию Оскар 2025 могут отменить впервые за историю: что случилось

Впервые за 96 лет наиболее популярная церемония в мире может оказаться под угрозой.

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Церемония Оскара под угрозой срыва / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

Почему может отмениться церемония

На чем реально должны сфокусировать американцы

Церемония вручения премии "Оскар" впервые за 96 лет находится на грани отмены из-за смертоносных лесных пожаров, опустошивших Лос-Анджелес.

Как пишет таблоид The Sun, официальный комитет премии "Оскар" ежедневно следит за ситуацией, и такие звезды, как Том Хэнкс, Эмма Стоун, Мерил Стрип и Стивен Спилберг, говорят, что знают о ситуации.

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Но есть ощущение, что это может быть дурным тоном продолжать блестящую вечеринку, когда десятки людей погибли и тысячи остались без крова.

Инсайдер сказал: "Главная забота совета в это время — не выглядеть так, будто они празднуют, в то время как многие жители Лос-Анджелеса справляются с горем и невообразимой утратой.

"И, конечно, даже если пожары погаснут на следующей неделе, реальность такова, что город все еще страдает и будет бороться с этой болью в течение нескольких месяцев. Поэтому иерархия решила, что основное внимание будет уделяться поддержке и сбору средств, когда представятся подходящие возможности", - сообщает издание.

По меньшей мере 25 человек погибли в пожарах в Калифорнии, хотя ожидается, что эта цифра возрастет, поскольку аварийно-спасательные службы разбирают завалы.

Более 200 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, а 88 000 человек все еще находились под распоряжением об эвакуации прошлой ночью.

Между тем, дом герцога и герцогини Сассекских стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (14,6 миллиона долларов США) в Монтесито прошлой ночью был в состоянии повышенной готовности, поскольку сильный ветер угрожал перенести лесные пожары в их сторону.

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Как ранее писал Главред, американская светская львица Перис Хилтон сообщила поклонникам, что с ней и ее семьей все хорошо и они в безопасности, но их дом полностью разрушен. Также Хилтон отметила, что будет помогать тем, кто пострадал из-за пожаров. "Сердце разбито не передать словами. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире, это то, что никому никогда не придется испытывать. В этом доме мы построили столько ценных воспоминаний. Это место, где Феникс сделал свои первые шаги и где мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондоном", - написала Пэрис.

По данным Thе Hollywood Reporter, пострадали и знаменитости. Среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кэтлин Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.

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