Три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар-2025": что это за ленты

В лонглист претендентов в номинации "Лучший зарубежный фильм" вошли ленты, отражающие нынешние реалии и уникальную историю Украины.

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Три фильма украинских режиссеров претендуют на Оскар / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ukraine.oscars, Википедия

Кратко:

Названия конкретных трех фильмов-претендентов

Когда киноакадемики объявят короткий список претендентов

Американская киноакадемия обнародовала лонглист претендентов на престижную премию "Оскар-2025". Эту информацию подтвердила пресс-служба Госкино Украины.

В официальный список из 169 кинолент вошли три украинских фильма.

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В лонглист в номинации "Лучший зарубежный фильм" включено:

"Ля Палисиада" - режиссер Филипп Сотниченко. Фильм переносит в 1996 год, когда Украина только начинала свой путь как независимое государство. Сюжет вращается вокруг детектива и судебного психиатра, расследующего загадочное убийство милиционера. "Фарфоровая война" - лента о харьковских художниках-керамистах, оставшихся в своем городе во время войны. Герои борются со страхом и вражеским нашествием, сохраняя искусство и человечность. "Мирные люди" - режиссер Оксана Карпович. Фильм объединяет радиоперехват разговоров российских оккупантов с семьями с визуальным изображением разрушений, принесенных войной.

Американская Академия кинематографических искусств и наук сформирует короткий список и представит его 17 декабря. Затем жюри проголосуют за 5 окончательных номинантов в каждой категории, они станут известны 17 января 2025 года.

Церемония награждения победителей "Оскар-2025" года состоится 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

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Что такое награда "Оскар"? "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".

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