Три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар-2025": что это за ленты

Кратко:
- Названия конкретных трех фильмов-претендентов
- Когда киноакадемики объявят короткий список претендентов
Американская киноакадемия обнародовала лонглист претендентов на престижную премию "Оскар-2025". Эту информацию подтвердила пресс-служба Госкино Украины.
В официальный список из 169 кинолент вошли три украинских фильма.
В лонглист в номинации "Лучший зарубежный фильм" включено:
- "Ля Палисиада" - режиссер Филипп Сотниченко. Фильм переносит в 1996 год, когда Украина только начинала свой путь как независимое государство. Сюжет вращается вокруг детектива и судебного психиатра, расследующего загадочное убийство милиционера.
- "Фарфоровая война" - лента о харьковских художниках-керамистах, оставшихся в своем городе во время войны. Герои борются со страхом и вражеским нашествием, сохраняя искусство и человечность.
- "Мирные люди" - режиссер Оксана Карпович. Фильм объединяет радиоперехват разговоров российских оккупантов с семьями с визуальным изображением разрушений, принесенных войной.
Американская Академия кинематографических искусств и наук сформирует короткий список и представит его 17 декабря. Затем жюри проголосуют за 5 окончательных номинантов в каждой категории, они станут известны 17 января 2025 года.
Церемония награждения победителей "Оскар-2025" года состоится 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
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Что такое награда "Оскар"?
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
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