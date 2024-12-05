Перелом лицевой кости: в РФ разбился популярный актер

Коротко:
- Актеру резко стало плохо
- Ранее он уже лежал в реанимации
Российский актер Борис Щербаков был экстренно госпитализирован в террористической Москве после неудачного падения.
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
По информации пропагандистов, всё случилось вечером 4 декабря. Актёр курил в подъезде и ему стало плохо. Он потерял сознание и упал. Его нашла жена, которая и вызвала скорую.
Сейчас Щербаков находится в нейрохирургическом отделении — по его словам, чувствует лёгкую слабость.
В начале сентября телеведущий попал в реанимацию с нестабильной стенокардией. До этого он лежал в реанимации с кардиосклерозом и фибрилляцией предсердий.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее сообщал Главред, актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, закончила свое выступление на правильной ноте. Артистка произнесла "Слава Украине!" после спектакля в Лос-Анджелесе.
Ранее также народная артистка террористической России Ирина Муравьева, известная по фильму "Москва слезам не верит", попала в больницу.
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