Актер вышел покурить в подъезд и ему внезапно стало плохо, он упал.

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Борис Щербаков попал в больницу / Коллаж Главред, фото Russian News, Дом Кино

Коротко:

Актеру резко стало плохо

Ранее он уже лежал в реанимации

Российский актер Борис Щербаков был экстренно госпитализирован в террористической Москве после неудачного падения.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Mash, у него диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

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По информации пропагандистов, всё случилось вечером 4 декабря. Актёр курил в подъезде и ему стало плохо. Он потерял сознание и упал. Его нашла жена, которая и вызвала скорую.

Сейчас Щербаков находится в нейрохирургическом отделении — по его словам, чувствует лёгкую слабость.

В начале сентября телеведущий попал в реанимацию с нестабильной стенокардией. До этого он лежал в реанимации с кардиосклерозом и фибрилляцией предсердий.

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Как ранее сообщал Главред, актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, закончила свое выступление на правильной ноте. Артистка произнесла "Слава Украине!" после спектакля в Лос-Анджелесе.

Ранее также народная артистка террористической России Ирина Муравьева, известная по фильму "Москва слезам не верит", попала в больницу.

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