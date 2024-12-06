Небанальные новогодние фильмы: оригинальная подборка на праздники

Что посмотреть на Новый год - вопрос, который возникает в декабре у многих любителей киноиндустрии.

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Новогодние фильмы, о которых знает не каждый / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

Какие интересные фильмы посмотреть в период зимних праздников

О чем говорится в сюжете фильмов

Просмотр фильмов обычно наполняет позитивом и позволяет расслабиться, а в период праздников тематические киноленты еще и прекрасно дополняют атмосферу. Но выбор, что посмотреть на Новый год, обычно не так прост.

Главред исследовал, что у многих возникают с этим проблемы, ведь, казалось, существуют только классические фильмы, такие как "Один дома" или "Гарри Поттер". Однако украинский блогер на канале Geek Journal поделился подборкой небанальных новогодних фильмов.

Крепкий орешек (1988)

Фильм рассказывает историю офицера полиции Джона Макклейна, который хочет помириться с бывшей женой накануне зимних праздников. Он отправился к своей бывшей жене Холли на праздничную вечеринку в современном небоскребе, надеясь восстановить отношения.

Однако то, что должно было стать теплым семейным шагом к примирению, обернулось настоящим ужасом. Вечеринка превратилась в хаос, когда группа террористов под руководством Ганса Грубера захватила здание. Джон, чудом избежав плена, решает действовать и в одиночку противостоять хорошо вооруженной банде.

Залечь на дно в Брюге (2008)

В сюжете речь идет о двух профессиональных преступниках, наемных убийцах - Рэе и Кенне. Однажды Рэй получает задание, с которым не справляется должным образом, из-за чего его отправляют за пределы Англии, в бельгийский городок под названием Брюгге. Рэю нужно было просто переждать в новом месте две недели, но все пошло не по плану.

Дневник Бриджит Джонс (2001)

Фильм рассказывает об одинокой женщине 30+ по имени Бриджит Джонс. На Новый год она решает взять свою жизнь под контроль и начинает вести дневник, чтобы фиксировать в нем свои мысли, чувства и попытки усовершенствовать себя.

Бриджит влюблена в своего босса, Дэниела Кливера, который хоть и очаровательный, но бабник. Несмотря на это женщина завязывает отношения с Дэниелом, но потом она встречает Марка Дарси. С этого момента Бриджит преодолевает вызовы своей карьеры, социальной жизни и романтических отношений.

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Пока ты спал (1995)

Сюжет фильма крутится вокруг молодой и одинокой девушки Люси, работающей в билетной кассе на Чикагской железнодорожной станции. На работе каждый день она видит красивого незнакомца, за которого с удовольствием вышла бы замуж. И однажды на этого мужчину нападают прямо на перроне, после чего он падает на рельсы.

Люси удается спасти его, Питера везут в больницу, где он впадает в кому, а прибывшие туда родственники парня, принимают Люси за его невесту. Но девушка не понимает, как ей действовать, ведь рано или поздно Питер проснется.

Свирепая ночка (2022)

В обычной предпраздничной суете героиня фильма получает в подарок от родителей рацию, с помощью которой якобы можно связаться с самим Санта Клаусом. Однако радость девушки длилась недолго, ведь грабители взяли в заложники ее и всю семью ради получения денег.

Несмотря на это главная героиня не растерялась и решилась тайно использовать подаренную рацию и вызвать Санту с подкреплением, надеясь, что тот придет и проучит преступников.

Плохой Санта (2003)

Главный герой Вилли совсем не похож на Санта Клауса. Он - обычный вор, который не раз побывал за решеткой, а в канун Рождества вместе со своим сообщником грабит магазины в праздничных костюмах рождественских героев. Во время одной из попыток ограбления он случайно встречает мальчика, который наивно считает его настоящим Сантой и Вилли приходится балансировать между своей аферой и стремлением не разочаровать ребенка.

Эдвард руки-ножницы (1990)

Сюжет киноленты рассказывает о создании человека-робота по имени Эдвард, над которым работал одинокий ученый. Но создатель изобретения умирает, не завершив своего шедевра, оставив Эдварда с ножницами вместо рук.

Его судьба меняется, когда в заброшенный особняк попадает продавщица косметики Пег Боггс. Она приглашает Эдварда пожить в своем доме. Со временем он становится известным благодаря своему уникальному таланту создавать прически и даже влюбляется в добрую и милую дочь Пег. Однако не все жители города готовы принять необычного соседа, что становится причиной конфликтов.

Охотники за привидениями 2 (1989)

Продолжение культовой ленты о борьбе с миром сверхъестественного рассказывает, как команда охотников за привидениями распалась. Каждый из них занимается своими делами, ведь активность призраков в городе прекратилась.

Но вскоре в Нью-Йорке начинают происходить странные события. В музее оживает древняя картина, а в подземелье появляется розовая слизь, порождающая демонов. Поэтому команда воссоединяется, чтобы снова спасти город от сверхъестественной угрозы.

Дрянные девчонки (2004)

Фильм рассказывает о девушке Кейди, которая провела детство в Африке, но ее семья переезжает в США, где она сталкивается с совершенно новыми правилами социальной жизни. Попав в старшую школу, девушка оказывается в центре конфликтов между популярными учениками.

Ее знакомство с Реджиной, лидером популярного клуба, быстро перерастает во вражду, когда Кейди влюбляется в бывшего парня Реджины. Это вызывает раскол в школе, разделив учеников на два лагеря. Все конфликты достигают кульминации во время соревнований, где каждый пытается доказать свое превосходство.

Стражи легенд (2012)

Мультфильм рассказывает историю о команде сказочных героев: Санта Клауса, Зубную Фею, Пасхального Кролика и Песочного Человека. Их главная задача - сохранить веру детей в чудеса, несмотря на усилия злого бабая, который пытается погрузить мир во тьму.

К команде впоследствии присоединяется новый герой - юноша, который управляет зимней погодой. Он стремится, чтобы люди поверили в него, но это дается нелегко. Его энтузиазм и смелость помогают друзьям бороться за мечты детей и защищать их от потери надежды на чудеса.

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Что такое Geek Journal? Geek Journal - украинский YouTube-канал с многотысячной аудиторией, автор которого Тайлер Андерсон. Он снимает обзоры украинских и мировых фильмов, рассказывает об актуальных новостях со всего мира.

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