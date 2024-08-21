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Топ-4 турецких сериала, которые смотрятся на одном дыхании - подборка премьер

Даяна Швец
21 августа 2024, 22:00
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В 2024 году турецкий кинематограф представил сразу несколько премьерных сериалов, от которых нереально оторвать взгляд.
турецкий сериал
Топ самых интересных турецких сериалов / Коллаж: Главред, фото: скрины, соцсети

Сериалы "Спасибо, следующий", "Ветреный холм", "Одна любовь" и "Бахар" захватывают зрителей драматическими сюжетами и актерской игрой.

Ценители турецких талантов могут не сомневаться в качестве лент, ведь они однозначно будут держать в напряжении, захватывать драматическим и неожиданным сюжетом и радовать глаз волшебными актерами.

"Спасибо, следующий"

Несмотря на болезненный разрыв с любимым, молодая юристка готова продолжать поиски настоящей любви. К счастью, у главной героини есть лучшие друзья. При их поддержке, она снова ходит на свидания, пытается разобраться с бывшим и узнает много нового об отношениях с мужчинами.

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"Ветреный холм"

Это турецкая история совсем не отстает от классической "Ромео и Джульетты". Если Зейнеп выросла в богатой семье, то Халиль совсем наоборот. Он очень рано стал сиротой и потерял отца. Теперь ему приходится жить с тетей, которая ненавидит семью Зейнеп и хочет отомстить за трагические события с семьей. Однако искренняя любовь творит чудеса, поэтому Зейнеп и Халиль наплюют на общественные нормы и выберут чувства.

"Одна любовь"

Успешный футболист Ясин имеет жизнь мечты, в его руках и признание, и популярность, однако в сердце пустота. В один миг обстоятельства складываются так, что любовь сама идет в руки. Спортсмен встречает Ешиль - девушку, которая сбежала со свадьбы, к которой ее принудили. Однако все не так просто, над отношениями надо поработать. Помехой чувствам становятся кардинально разные истории и окружение.

"Бахар"

"Бахар" - сериал о врачах и медицине. Женщина Бахар между желанной работой и домом выбрала не то, что ей хотелось, и стала домохозяйкой. Зато героиня помогла мужу стать успешным хирургом. Жизнь становится с ног на голову, когда Бахар узнает о страшном диагнозе. Помочь в этом может только один врач.

Что такое Великолепный век: Роксолана?

Величественный век: Роксолана - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.

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