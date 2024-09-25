10 культовых кинокартин: какие фильмы стоит посмотреть хотя бы раз в жизни

Многие кинокритики и зрители убеждены, что посмотреть 10 лучших фильмов в этой подборке должен каждый.

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Какие фильмы стоит посмотреть каждому / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из фильмов

Часто вечером, во время отдыха после работы, мы ищем, какой фильм посмотреть на одном дыхании. В мире кино есть несколько культовых картин, которые поразят своим сюжетом, картинкой и содержанием. IMDb опубликовал подборку, среди которых стоит выделить топ-10.

"Механический апельсин"

Если у вас возникает вопрос, какой интересный фильм можно сейчас посмотреть, стоит обратить внимание на "Заводной апельсин". Фильм, который был номинирован на четыре премии Оскар, представляет собой классический пример антиутопии, которая погружает зрителя в мир моральных дилемм. Основной темой ленты является подростковая агрессия, выбор между свободой воли и неотвратимостью наказания. В центре сюжета находится Алекс, молодой парень, который возглавляет банду преступников. Он имеет особую страсть к музыке Бетховена, под аккомпанемент которой совершает нападения, ограбления и другие преступления.

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"Криминальное чтиво"

Эту культовую кинокартину можно смело отнести к списку, какой хороший фильм стоит посмотреть. Ведь "Криминальное чтиво" - американская комедийная лента Квентина Тарантино, которая отличается своим необычным стилем и сочетает несколько переплетенных сюжетных линий, разворачивающихся вокруг жизни лос-анджелесских гангстеров, преступников, членов криминальных группировок и загадочного портфеля.

"Бойцовский клуб"

Фильм создан на основе одноименного романа Чака Паланика. Основная сюжетная линия разворачивается вокруг героя, который работает наемным работником и страдает от бессонницы. Отсутствие четкого разграничения между реальностью и сновидениями только ухудшает его состояние. Герой мечтает о переломном моменте в жизни, и случайное знакомство в баре становится началом событий, которые переворачивают его жизнь.

"Убить Билла"

Фильм рассказывает о группе наемных убийц под названием "Смертоносные гадюки", которая организовывает жестокое убийство в небольшой церкви, где их главной мишенью становится Черная Мамба - бывшая участница отряда, решившая оставить криминальное прошлое. После нападения она впадает в кому. Но через несколько лет приходит в себя и стремится к мести.

"Бешеные псы"

Сюжет рассказывает о криминальном боссе Джо Кэбота, который задумывает дерзкое ограбление ювелирного магазина и собирает для этого шестерых опытных преступников. Каждый из них - настоящий профи. Однако все идет не по плану. Во время самого ограбления грабителей ждет ловушка.

"Донни Дарко"

Этот фильм бросает вызов привычному восприятию реальности, демонстрирует, что именно необъяснимые явления и загадки управляют нашей Вселенной. Молодой главный герой неожиданно открывает в себе необычные способности, которые появились у него не просто так. Он не может контролировать их, ведь за всем происходящим стоит странная фигура в забавном костюме. Именно эта фигура предупреждает Донни о предстоящих событиях, среди которых самое важное - наступление конца света.

"Лицо со шрамом"

Сюжет фильма рассказывает о двух кубинских эмигрантах, Тони Монтана и Маноло "Мэнни" Рибера, которые бегут из своей страны в США, надеясь на лучшее будущее. Однако их криминальное прошлое продолжает преследовать их, и они вынуждены вернуться на привычный преступный путь. Тони быстро находит свое место в преступном мире, выполняя задания наркоторговцев и поднимаясь по криминальной иерархии. Его амбиции и взгляд на ведение бизнеса толкают его к конфликту с бывшим боссом, что приводит к жестокому противостоянию и желанию Тони действовать самостоятельно.

"Ужас перед Рождеством"

Единственный мультфильм среди фильмов, который попал в 10 лучших кинокартин всех времен. События в нем происходят в страшном городке монстров, где живет Джек Скелингтон, лидер этого мира ужасов. Он заинтересовался рождественской суматохой и решил сам стать ее частью. Джек похищает Санта Клауса и пытается подарить "ужасные" подарки из добрых намерений.

"Тот, кто бежит по лезвию"

В сюжете говорится о событиях в 2049 году в абсурдном и футуристическом будущем, где репликантов превращают в рабов, принуждая их к выполнению опасной работы, после чего их уничтожают. Тридцать лет назад офицер Рик Декарт столкнулся с восставшими репликантами и постепенно осознал, что эти искусственные создания практически не отличаются от людей - они эволюционировали, стали высокоорганизованными и способными чувствовать эмоции.

"Двенадцать обезьян"

Фантастически-детективный триллер рассказывает об апокалиптическом сценарии, вызванном эпидемией смертельного вируса. События фильма разворачиваются в 2035 году, когда Земля оказалась на грани катастрофы - неизлечимый вирус истребил 99% человеческой популяции. Те, кто чудом выжил, вынуждены были перебраться под землю, где они пытаются адаптироваться к новым реалиям жизни. Среди них антисоциальный преступник по имени Джеймс Коул, который получает миссию: вернуться из 2035 года в 1996-й, чтобы найти образец первоначального штамма вируса, вызвавшего почти полное истребление человечества много лет назад.

Что такое IMDb? Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более 6.5 миллионов кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также более 10.5 миллионов статей о личностях, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссёрах, актёрах, сценаристах и т.д.

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