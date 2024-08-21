Лучшие мультфильмы всех времен: подборка для просмотра

Мультфильмы любят пересматривать не только дети, но и взрослые и часто возникает дилемма - что именно посмотреть, какие мультики сейчас в топе.

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Какие мультики сейчас в топе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из мультфильмов

Просмотр мультфильмов всегда расслабляет и наполняет положительными эмоциями. Но выбор ленты для релакса обычно не так прост, однако пользователи Reddit поделились, какой мультфильм считается лучшим в мире, по их мнению.

Человек-паук: Сквозь Вселенную (2023)

В мультике идет речь о Гвен Стейси, который присоединяется к элитному отряду Людей-пауков Мигеля О'Гарри и помогает защищать мультивселенную от опасных угроз и аномалий. Одно из заданий приводит Гвен на Землю, где повзрослевший Майлз Моралес пытается балансировать между обязанностями ответственного сына и доброжелательного Человека-паука. Визит Стейси сбивает с толку Моралеса, который вынужден использовать личные навыки невидимки, чтобы отправиться вместе с ней на альтернативную Землю, где Человек-паук Павитр Прабхакар столкнулся в противостоянии с коварным ученым-суперзлодеем Пятном. Многие зрители называют "Человека-паука", когда их спрашивают, какой мультфильм занимает первое место в мире.

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Унесенные призраками (2001)

Еще один пример, какой мультик больше всего просматривается сейчас во всех точках мира - это мультфильм "Унесенные призраками". Он начинается с переезда семьи Огино на новое место жительства. Однако, перепутав дорогу, они оказываются в пустынном городе. Это необычное место, где правит балом колдунья Юбаба. Она держит рестораны и купальни для высокопоставленных духов, богов и других мистических существ. Все незваные гости, а также те, кто злит ведьму, превращаются в животных. Этой участи не удалось избежать и супругам Огино, которые превратились в свиней. Их дочери Тихиро повезло больше: она встретила мальчика-дракона Хаку, который ввел ее в курс дела и сообщил, что помочь родителям она сможет, если попросит работу у Юбабы, поскольку та не может в этом отказать.

Король Лев (1994)

Вечная классика мира мультфильмов - именно так можно описать эту картину. В начале истории львенок Симба совсем еще мал. Его отец, мудрый лев Муфаса, долгие годы правил миром зверей и птиц вместе со своей женой. Однако не всех обитателей королевства это устраивало - Шрам, завистливый брат Муфасы, всегда стремился занять место правителя, и ради своей цели не останавливался ни перед чем. Это сыграло трагическую роль с Симбой и его семьей.

Шрек (2001)

История о Шреке начинается в сказочном лесу, где в болотистой местности живет зеленый великан, страшный огр. Он пугает жителей сказочного королевства, чтобы они не нарушали его привычный покой. Но однажды лорд Фаркуад, правитель Дюлока, изгоняет со своих земель всех сказочных обитателей в лес, убрав их подальше от людских глаз. Теперь дом Шрека наполнен целой толпой бездомных. Разозлившись, Шрек решает разобраться с нарушителем его покоя, и освободить свое место жительства от надоедливых персонажей. Но неожиданно он наталкивается на совсем другие приключения.

Никчемный Я (2010)

Мультфильм рассказывает о жизни злодея по имени Грю. С самого юного возраста Грю заботился только о том, как бы еще по-сильнее испортить собственную репутацию. У этого гениального злодея на счету страшные преступления. Однако неожиданно, купаясь в лаврах самого ужасного преступника всех времен, Грю узнает о конкуренте, который похитил знаменитую пирамиду Хеопса. Теперь только одно преступление может затмить этот преступный подвиг - похищение луны. Грю решается на это, но наталкивается на приключения.

Мыслями наизнанку (2015)

События этого мультфильма происходят в мозгу беззаботной 11-летней девушки по имени Райли. Она должна с отцом покинуть Миннесоту и перебраться в город Сан-Франциско, поскольку его здесь ждет новая работа. Райли, как и каждая юная леди, руководствуется в жизни различными эмоциями, такими как: страх и злость, грусть и радость, разочарование и ненависть. Все данные чувства вместе расположены в контрольном центре, в их общей штаб-квартире, находящейся в мозгу девушки. Каждый день оттуда они шлют указания своей хозяйке. Но Сан-Франциско, возникший в жизни этой девочки, вызвал беспорядок в контрольном центре.

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