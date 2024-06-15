Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"

В украинском прокате идет новый фильм легендарной студии Pixar и корпорации Disney - "Мыслями наизнанку 2" - долгожданное продолжение анимационного хита.

https://glavred.info/movies/kuda-stremitsya-mysl-tuda-dvizhetsya-telo-recenziya-na-multfilm-myslyami-naiznanku-2-10573238.html Ссылка скопирована

кадр из х/ф "Мыслями наизнанку 2" / Walt Disney Pictures

После событий первого мультфильма прошел год. Девочке Райли 13 лет, она завела пару подружек и лихо играет в хоккей - так, что ее приглашают в тренировочный лагерь. И вот уже маячит перспектива играть в популярной команде "Огненные орлицы" - причем с девицами постарше. Естественно, что Райли - которая еще и на пороге подросткового гормонального сбоя - не особо может держать в узде свои эмоции. А тем тоже сложно - ведь позиции старой команды во главе с Радостью (Эми Полер) внезапно атакуются новой во главе с Тревожностью (Майя Хоук). Начинается упорное и полное приключений противостояние.

За тот почти десяток лет, который прошел с момента выхода первой части "Мыслями наизнанку" (а она тогда имела громадный успех и у зрителей, и у критики) ситуация в голливудском прокате изменилась кардинально. И, к сожалению, особое положение легендарной студии Pixar (а с их "Истории игрушек" почти 30 лет назад и началась история коммерческой компьютерной анимации) давно уже пошатнулось и не выглядит устойчивым. С тех пор, как студию купила мегакорпорация Disney, мультфильмы выпускались по проверенной схеме - в Pixar поступали нужные сотни миллионов, команда аниматоров принималась за дело - и на выходе получалось оригинальное произведение, которое собирало массу премий и кучу денег в прокате.

Но, после того, как со скандал вынужден был уволиться демиург студии Джон Лассетер, постепенно дела стали идти все хуже и хуже. "Душа", к примеру, сделанная режиссером "Мыслями наизнанку" Питом Доктером, попала под каток пандемии, а спин-офф сверхпопулярной "Истории игрушек" - "Базз Лайтер" провалился в прокате. Так что постепенно Pixar делает все больше и больше сиквелов (и все меньше и меньше оригинальных проектов).

Доктер возвращаться к работе, видимо отказался, и режиссером второй части стал дебютант в полнометражной анимации Келси Манн. Впрочем, на технической части мультфильма это особо не сказалось - благо, в плане картинки плохо работать в Pixar не умеют (есть даже пара экспериментов с ней - жаль, что коротких). А вот что касаемо творческой - то тут обошлись без рискованных идей и повествование плавно льется по лекалам "романа взросления" (особенно в первой части).

Впрочем, нельзя сказать, что это большая проблема. Персонажи по-прежнему стильные и милые (даже второстепенные), шутки смешные (плюс добавилось много, так сказать, трюкового юмора) - разве что центровая тема женского хоккея может быть для украинского зрителя не очень близка. Но, думается, начало своих подростковых лет много кто из аудитории мультфильма вспомнить - кто ностальгически, кто с ужасом.

Подытоживая: "Мыслями наизнанку 2" не берет никаких новых вершин анимации, но сделан хорошо и интересно - и детское внимание к экрану наверняка привлечет легко.

Смотрите на видео трейлер мультфильма "Мыслями наизнанку 2":

Также рекомендуем прочесть такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред