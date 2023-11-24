Что посмотреть на Нетфликс топ 10: подборка зрелищных и увлекательных сериалов

Вряд ли кто будет спорить, что Netflix ‒ самый известный сейчас во всем мире стриминговый сервис. Главред разбирается в вопросе "В чем фишка Нетфликс?".

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Что обязательно нужно посмотреть на Нетфликс? / коллаж Главред, фото Netflix, "Дистанционка"

Netflix отличается от традиционных телевизионных сетей и других видеосервисов несколькими ключевыми особенностями, что делает его уникальным и привлекательным для многих зрителей

В чем фишка Нетфликс

Во-первых, есть возможность потоковой передачи (онлайн-трансляции). Netflix предоставляет контент в режиме реального времени через интернет. Это означает, что пользователи могут смотреть фильмы и сериалы в любом месте, где у них есть доступ к интернету, и в любое время, не ограничиваясь расписанием телепередач.

Во-вторых, оригинальный контент. Netflix активно инвестирует в производство собственных оригинальных фильмов и сериалов, таких как "Stranger Things", "The Crown", "Narcos", "House of Cards" и многие другие. Это позволяет сервису предложить уникальный контент, который нельзя найти на других стримингах.

В-третьих, персональные рекомендации. Алгоритмы Netflix следят за тем, что вы смотрите, и используют эти данные для рекомендаций персонального контента. Это помогает зрителям находить новые фильмы и сериалы, которые могут им понравиться.

В-четвертых, возможность загружать контент в офлайн. Пользователи могут скачивать фильмы и сериалы для просмотра без доступа к интернету, что удобно, например, при путешествиях.

В-пятых, разнообразие жанров и форматов. Netflix предлагает широкий выбор контента, включая фильмы, сериалы, документальные фильмы, анимацию и многое другое. Это позволяет удовлетворить интересы различных зрителей.

В-шестых, отсутствие рекламы. Netflix не транслирует рекламу между сериями или фильмами, что делает просмотр более непрерывным и комфортным для зрителей.

Собственно, все эти факторы сделали Netflix одним из ведущих стриминговых сервисов в мире и привлекают сотни миллионов зрителей.

Что обязательно нужно посмотреть на Нетфликс

В любом случае, эта подборка будет субъективной, потому как на Netflix есть натурально тысячи отличных фильмов и сериалов (и почти любой зритель сможет себе подобрать что-нибудь интересное).

Итак ‒ что посмотреть на Нетфликс топ 10 (версия Главреда):

"The Crown" - драматический сериал большого специалиста по британской королевской семье Питера Моргана. Проект охватывает несколько десятилетий ‒ с момента вступления на трон Елизаветы II до трагической гибели принцессы Дианы.

- драматический сериал большого специалиста по британской королевской семье Питера Моргана. Проект охватывает несколько десятилетий ‒ с момента вступления на трон Елизаветы II до трагической гибели принцессы Дианы. "Stranger Things" - научно-фантастический сериал, смешивающий элементы ужасов и драмы, ностальгии по 80-м и фанатизм по романам Стивена Кинга.

- научно-фантастический сериал, смешивающий элементы ужасов и драмы, ностальгии по 80-м и фанатизм по романам Стивена Кинга. "Narcos" - криминальный драматический сериал, основанный на реальных событиях о наркокартелях в Колумбии (в первую очередь – о легендарном преступнике Пабло Эскобаре).

- криминальный драматический сериал, основанный на реальных событиях о наркокартелях в Колумбии (в первую очередь – о легендарном преступнике Пабло Эскобаре). "Black Mirror" – сатирическая антология научно-фантастических и технологических рассказов, каждый эпизод которой представляет собой отдельную историю.

– сатирическая антология научно-фантастических и технологических рассказов, каждый эпизод которой представляет собой отдельную историю. "Money Heist" (La Casa de Papel) - испанский сериал о группе преступников, совершающих ограбление Национального монетного двора Испании.

- испанский сериал о группе преступников, совершающих ограбление Национального монетного двора Испании. "BoJack Horseman" - анимационный комедийно-драматический сериал об актере в экзистенциальном кризисе (но дело в том артист этот ‒ антропоморфный конь).

- анимационный комедийно-драматический сериал об актере в экзистенциальном кризисе (но дело в том артист этот ‒ антропоморфный конь). "Ozark" - криминальная драма о финансовом консультанте, который становится причастным к отмыванию денег для мексиканского наркокартеля.

- криминальная драма о финансовом консультанте, который становится причастным к отмыванию денег для мексиканского наркокартеля. "The Witcher" - фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, о ведьмаке и охотнике на монстров по имени Геральт из Ривии.

- фэнтезийный сериал, основанный на книгах Анджея Сапковского, о ведьмаке и охотнике на монстров по имени Геральт из Ривии. "Dark" - немецкий научно-фантастический триллер с элементами времени и путешествиями.

- немецкий научно-фантастический триллер с элементами времени и путешествиями. "Breaking Bad" - классическая драма о смертельно больном учителе химии, который вместе с бывшим учеником начинает производить и продавать метамфетамин.

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