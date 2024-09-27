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Во время просмотра отвиснет челюсть: лучшие фильмы об искусственном интеллекте

Анна Косик
27 сентября 2024, 11:25
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Мало кто знает, какие есть фильмы об искусственном интеллекте, но они точно достойны внимания.
скриншоты из фильмов
Какие фильмы про искусственный интеллект стоят просмотра / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из фильмов

При выборе кино на вечер, не часто услышишь: "Как назывался фильм об искусственном интеллекте?", ведь в основном все выбирают комедии, триллеры или драмы. Однако предлагаем подборку фильмов о новейших технологиях, которые точно не оставят вас в стороне.

Создатель (2023)

В сюжете говорится о том, что искусственный интеллект, созданный людьми для решения глобальных проблем, сначала действительно пригодился человечеству. Однако впоследствии в его программе произошел сбой, повлекший катастрофические последствия.

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В самом центре Лос-Анджелеса взорвалась ядерная бомба, после чего началась ожесточенная борьба между людьми и роботами за ограниченные ресурсы, которые остались. Агент Джошуа получил миссию: уничтожить новейшее тайное оружие, разработанное искусственным интеллектом. Но во время выполнения задания он обнаруживает девочку-робота, которая выглядит и ведет себя как человек, однако обладает способностью управлять любыми электронными системами. Тогда Джошуа сталкивается с дилеммой.

Критический баг (2022)

В фильме рассказывается о событиях в будущем, а именно 2045 году, когда почти всю работу выполняет искусственный интеллект - даже дома у старомодной Алисы. Однако в ее городке внезапно начинается восстание машин, андроиды закрывают ее дом и дома соседей якобы ради безопасности. Однако на самом деле эти создания теперь готовы на все, чтобы изменить существующую реальность.

Суперинтеллект (2020)

В фильме суперинтеллект, способный управлять всеми технологиями мира, рассматривает три возможных варианта будущего для человечества: спасти его от всех проблем, покорить или полностью уничтожить. Чтобы принять окончательное решение, он решает выбрать подопытного - человека, который станет ключом к судьбе мира.

Выбор останавливается на Кэрол Питерс - среднестатистической американке, которая переживает непростой период в жизни. Уже немолодая, она потеряла и карьеру, и личное счастье. Внезапно, искусственный интеллект, который говорит голосом комика Джеймса Кордена, сообщает Кэрол, что в течение трех дней он будет наблюдать за ее действиями. За этот короткий срок она должна кардинально изменить свою жизнь, найти потерянную любовь и доказать, что человечество стоит спасения.

Дитя робота (2019)

В фильме говорится о том, что мир переживает глобальную катастрофу, в результате которой все человечество исчезает. Однако в глубине подземного бункера активируется аварийная программа. Высокоразвитый робот с искусственным интеллектом выбирает один из сохранившихся эмбрионов и начинает выращивать его, как своего собственного ребенка. Этот ребенок - человеческий.

Робот по имени Мать убеждает Дочь, что мир снаружи непригоден для жизни, и воспитывает ее в безопасной среде станции, обучая девочку различным наукам. Дочь растет с убеждением, что она является началом новой эры для человечества. Однако однажды на станцию проникает незнакомая женщина. Ее появление заставляет девочку усомниться во всем, что она знала об окружающем мире и истинных намерениях Матери-робота.

Превосходство (2014)

Сюжет фильма рассказывает о выдающемся ученом, докторе Уилле Кастере, одном из ведущих специалистов в области исследования искусственного интеллекта. Его цель - создать суперкомпьютер, способный не только мыслить, но и чувствовать, объединив интеллект и знания всего человечества. Однако для достижения этой цели Кастер прибегает к спорным экспериментам, которые привлекают внимание не только научного мира, но и террористической группировки, выступающей против технологического прогресса.

Террористы пытаются уничтожить все его разработки и смертельно ранили самого Кастера. Однако, даже перед лицом смерти, ученый успевает реализовать свое грандиозное исследование. Благодаря усилиям его жены и коллеги, сознание Кастера загружают в компьютер, превратив его в часть собственного изобретения. Однако последствия этого предвидеть не мог никто.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект - свойство искусственных систем выполнять творческие функции. Он связан с подобной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. Об этом сообщает Википедия.

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