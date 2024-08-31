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Смеха будет на весь вечер: подборка лучших комедий последних лет

Анна Косик
31 августа 2024, 04:07
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Вечером часто хочется расслабиться под веселый фильм, но возникает сложность в поиске - какие комедии сейчас в топе.
Скриншот из фильмов
Лучшие комедии последних лет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из фильмов

Культовые комедии 90-х и нулевых всегда навевают теплые воспоминания, однако иногда хочется посмотреть что-то столь же классное, но более новое. Поэтому пользователи Reddit поделились, какую комедию считают лучшей среди лент последних лет.

Борат 2 (2020)

В этой комедии рассказывается, что Борат Сагдиев снова отправляется в США. Однако, учитывая, что после своих прошлых приключений он стал известным и сразу вызывает интерес, он решает маскироваться, изображая обычных людей. На этот раз его ждут встречи с известными личностями из сферы политики, кино и шоу-бизнеса, которые и не подозревают, с кем на самом деле имеют дело. Вместе с ним путешествует его дочь, которая убеждена, что ее отец настоящий герой.

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Тупой и еще тупее 2 (2014)

Гарри и Ллойд еще в первой части культовой комедии завоевали сердца зрителей своим уникальным чувством юмора. Прошло уже 20 лет их абсурдного существования. Один из них поселился в психбольнице, притворяется сумасшедшим и не собирается возвращаться к привычной жизни. Другой продолжает свое странное существование, даже не осознавая, что что-то делает не так. Но судьба снова сводит их вместе, заставляя отправиться в необычное путешествие.

Ты квач (2018)

В фильме друзья-соперники ежегодно участвуют в необычной игре, похожей на экстремальный вариант "салочек". Несмотря на риски, угрожающие их карьере и даже жизни, они снова и снова ввязываются в эту опасную авантюру. В их компании есть один участник, который никогда не проигрывал и ни разу не испытывал на себе роли квача. Проходит 30 лет и все меняется, когда он решает жениться.

Красотка на всю голову (2018)

Сюжет фильма вращается вокруг застенчивой Рене, которая всегда мечтала быть такой же привлекательной, как ее стройные коллеги, работающие в престижной косметической компании. В конце концов, она решает взять себя в руки и записывается на тренировку в спортзал. Однако во время одного из занятий Рене падает с тренажера и сильно ударяется головой, после чего с ней происходят удивительные изменения. Она начинает видеть себя как настоящую супермодель, хотя внешне осталась такой же. И теперь ее жизнь меняется на 360 градусов.

Стажер (2015)

Комедия рассказывает о Бене Уитакере, которому семьдесят лет, и хотя он вдовец, силы его не покидают. Поэтому Бен решает воспользоваться программой стажировки для пожилых людей и устраивается на скромную должность в молодую команду, которой руководит внешне строгая и решительная Джулс Остин. Сначала Бен сталкивается с определенным пренебрежением и несерьезным отношением к себе со стороны коллег, но вскоре он становится душой коллектива и любимцем всех.

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