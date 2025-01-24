Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

Фанаты начали выдумывать догадки и распускать слухи - что же такого произошло у влюбленных?

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Бибер спровоцировал слухи о разводе / Коллаж Главред, фото Instagram/ haileybieber

О чем речь:

Джастин Бибер отписался от Хейли

Певец объяснил скандал в соцсетях и опубликовал новую фотографию

Известный канадский певец Джастин Бибер стал объектом громких обсуждений после того, как пользователи сети заметили, что он отписался от своей жены, модели и бизнесвумен Хейли Бибер, в Instagram.

Поклонники начали волноваться - неужели речь идет о кризисе в их браке, тем более что пара недавно стала родителями первенца.

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Ситуацию подогрели скриншоты, которые подтверждали, что Бибер также отписался от многих друзей в соцсетях. Это вызвало догадки, что отношения между Джастином и Хейли ухудшились.

Однако певец быстро развеял интригу, объяснив, что все произошло из-за технической ошибки. В своих Stories он отметил, что отписка от жены - это не его инициатива. По словам Джастина, кто-то получил доступ к его аккаунту и отменил подписку на Хейли.

Чтобы окончательно успокоить фанатов, Бибер опубликовал романтический пост с кадрами их совместного отдыха в горах. На фото пара выглядела счастливой, что, вероятно, имело целью опровергнуть слухи о возможном разводе.

Джастин Бибер - последние новости

Не так давно Главред писал, что Джастин Бибер сильно пострадал из-за скандала с P.Diddy. Слухи подогрело то, что певца видели на публике в мрачном настроении.

Летом Джастин Бибер впервые стал отцом. Певец поделился волнующей новостью в Instagram и рассекретил имя ребенка.

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