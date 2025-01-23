Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапии

Как Кейт Миддлтон выглядит после борьбы с онкологией.

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Кейт показалась публике после болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльские

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Кейт Миддлтон появилась на публике после лечения

Принцесса Уэльская прошлась по магазинам и засветила модный лук

Кейт Миддлтон, которая в сентябре прошлого года завершила курс химиотерапии, на днях появилась на улицах Лондона. Принцесса Уэльская посетила несколько магазинов и продемонстрировала стильный повседневный образ, говорится на аккаунті deuxmoi в Instagram.

Для прогулки Кейт выбрала длинное темно-серое пальто с поясом, широкие брюки и черно-белый шарф в клетку. Свой лаконичный лук она дополнила коричневой мини-сумкой, сапогами на небольшом каблуке и распущенными волосами.

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От макияжа принцесса решила отказаться.

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости. Сначала врачи надеялись, что это не онкология, однако анализы выявили рак.

После завершения лечения Миддлтон выглядит прекрасно и продолжает демонстрировать свой оптимизм и красоту.

Болезнь Кейт Миддлтон - что известно

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

Больше новостей о королевской семье:

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Кстати, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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