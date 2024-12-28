"Она мне этого никогда не забудет": принц Уильям рассказал, что подарил Кейт

Когда-то принц Уильям сделал странный подарок Кейт, о котором она до сих пор не забывает.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям проходят трудности вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям сделал Кейт Миддлтон очень странный подарок в первые дни их отношений.

"Я однажды подарил своей жене бинокль. Она никогда не позволяла мне забыть об этом", — признался принц Уэльский, которого цитирует Page Six.

"Это было в самом начале ухаживаний — я думаю, это решило дело", — пошутил он. "Все прошло не очень хорошо. Честно говоря, я понятия не имею, зачем я купил ей бинокль, в то время это казалось хорошей идеей".

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Уильям и Миддлтон встретились в 2001 году и влюбились, когда они были студентами Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. Они прошли к алтарю в апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Хотя тогда бинокль не пользовался особой популярностью у принцессы Уэльской, сейчас она может над ним посмеяться, поскольку королевская семья регулярно обменивается шутливыми подарками в канун Рождества.

В своих мемуарах 2023 года "Пощада" принц Гарри рассказал, что однажды принцесса Маргарет подарила ему шариковую ручку в форме рыбы.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

Ранее также стало известно о том, что Кейт Миддлтон тесно сотрудничает с королем Чарльзом, готовясь взять на себя роль всей своей жизни. Больной монарх встречается не только со своим старшим сыном принцем Уильямом, но и с принцессой Уэльской, сообщает источник.

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