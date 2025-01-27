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На сериале выросли целые поколения: в России умер актер из "Папиных дочек"

Марина Фурман
27 января 2025, 13:49
247
Причину смерти актера не сообщают.
Ромащенко, Папины дочки
Друзья Ромащенко вспомнили в своих постах актера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Коротко:

  • Актер Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни
  • На данный момент причина смерти неизвестна

В стране-агрессоре России на 60-м году жизни умер советский актер и режиссер Игорь Ромащенко. Об этом сообщил его коллега актер Михаил Богдасаров на своей странице в Facebook.

Известно, что Ромащенко участвовал более чем в 100 российских кинокартинах, таких как "След", "Склифосовский", "Папины дочки", "Москва. Три вокзала". Также актер режиссировал проекты "След", "Красная зона", "Свидетели", "Мент в законе".

видео дня

"Бесконечно талантливый в деле! Благодарный ученик, неутомимый деятель и профессионал, готовый помочь друзьям и влюбленный в учителей и в старших коллег", - написал Богдасаров.

Режиссер отметил, что последний раз видел Ромащенко, когда тот приходил к его студентам.

Друг Ромащенко Павел Чернявский в разговоре с пропагандистским медиа назвал актера честным, открытым, требовательным.

"Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение", - сказал Чернявский.

Причину смерти актера не сообщают.

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Как писал Главред, дочь украинской известной актрисы Ольги Сумской - Тоня Паперная, которая живет в РФ и молчит о войне в Украине, снимается в продолжении российского сериала "Постучи в мою дверь в Москве". Известно, что она играет в сериале роль Алины - бывшей возлюбленной главного героя.

Тем временем российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает вторжение в Украину, планирует провести тур для россиян. Однако одна из площадок связалась с командой путинистки и заявила о невозможности проведения концерта. Также у гастролей предательницы есть еще одна проблема - активисты Русской общины, которые также против концертов певицы.

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