На сериале выросли целые поколения: в России умер актер из "Папиных дочек"

Причину смерти актера не сообщают.

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Друзья Ромащенко вспомнили в своих постах актера / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Актер Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни

На данный момент причина смерти неизвестна

В стране-агрессоре России на 60-м году жизни умер советский актер и режиссер Игорь Ромащенко. Об этом сообщил его коллега актер Михаил Богдасаров на своей странице в Facebook.

Известно, что Ромащенко участвовал более чем в 100 российских кинокартинах, таких как "След", "Склифосовский", "Папины дочки", "Москва. Три вокзала". Также актер режиссировал проекты "След", "Красная зона", "Свидетели", "Мент в законе".

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"Бесконечно талантливый в деле! Благодарный ученик, неутомимый деятель и профессионал, готовый помочь друзьям и влюбленный в учителей и в старших коллег", - написал Богдасаров.

Режиссер отметил, что последний раз видел Ромащенко, когда тот приходил к его студентам.

Друг Ромащенко Павел Чернявский в разговоре с пропагандистским медиа назвал актера честным, открытым, требовательным.

"Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение", - сказал Чернявский.

Причину смерти актера не сообщают.

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