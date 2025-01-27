Коротко:
- Актер Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни
- На данный момент причина смерти неизвестна
В стране-агрессоре России на 60-м году жизни умер советский актер и режиссер Игорь Ромащенко. Об этом сообщил его коллега актер Михаил Богдасаров на своей странице в Facebook.
Известно, что Ромащенко участвовал более чем в 100 российских кинокартинах, таких как "След", "Склифосовский", "Папины дочки", "Москва. Три вокзала". Также актер режиссировал проекты "След", "Красная зона", "Свидетели", "Мент в законе".
"Бесконечно талантливый в деле! Благодарный ученик, неутомимый деятель и профессионал, готовый помочь друзьям и влюбленный в учителей и в старших коллег", - написал Богдасаров.
Режиссер отметил, что последний раз видел Ромащенко, когда тот приходил к его студентам.
Друг Ромащенко Павел Чернявский в разговоре с пропагандистским медиа назвал актера честным, открытым, требовательным.
"Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение", - сказал Чернявский.
Причину смерти актера не сообщают.
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