Вы узнаете:
- Лолите Милявской не дают провести тур
- Предательницу хотят "отменить" в РФ
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает вторжение в Украину, планирует провести тур для россиян.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, одна из площадок связалась с командой путинистки и заявила о невозможности проведения концерта.
Оказывается, владельцы помещения отправили Милявской письмо, в котором написали, что в день ее выступления, в зале будут менять кабель и не будет света.
Также у гастролей предательницы есть еще одна проблема - активисты Русской общины, которые также против концертов певицы.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.
А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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