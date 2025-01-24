Лолита Милявская оказалась под угрозой новой отмены.

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Лолита Милявская - срыв концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

Лолите Милявской не дают провести тур

Предательницу хотят "отменить" в РФ

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает вторжение в Украину, планирует провести тур для россиян.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, одна из площадок связалась с командой путинистки и заявила о невозможности проведения концерта.

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Оказывается, владельцы помещения отправили Милявской письмо, в котором написали, что в день ее выступления, в зале будут менять кабель и не будет света.

Также у гастролей предательницы есть еще одна проблема - активисты Русской общины, которые также против концертов певицы.

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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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