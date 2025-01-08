Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о замужестве.

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Лолита Милявская желает перемен в личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

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Лолита Милявская хочет выйти замуж

Певица ищет состоятельного мужчину на сайте знакомств

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическое вторжение в ее родную страну, активно ищет мужа-миллиардера.

Как сообщила путинистка на своей странице в соцсетях, она ищет спутника на сайте знакомств.

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Отметим, недавно певица отдыхала в Дубае вместе с модельером Игорем Гуляевым, после чего поклонники заподозрили их в романе, но Милявская опровергла эти слухи.

"Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа", — сказала предательница и подчеркнула, что надеется на то, что найдет себе влиятельного мужчину.

Лолита Милявская заполнила анкету на сайте знакомств / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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