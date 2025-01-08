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- Лолита Милявская хочет выйти замуж
- Певица ищет состоятельного мужчину на сайте знакомств
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическое вторжение в ее родную страну, активно ищет мужа-миллиардера.
Как сообщила путинистка на своей странице в соцсетях, она ищет спутника на сайте знакомств.
Отметим, недавно певица отдыхала в Дубае вместе с модельером Игорем Гуляевым, после чего поклонники заподозрили их в романе, но Милявская опровергла эти слухи.
"Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа", — сказала предательница и подчеркнула, что надеется на то, что найдет себе влиятельного мужчину.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.
А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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