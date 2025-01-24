Старшая дочь Ольги Сумской получила работу в Москве - детали

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- Тоня Паперная продолжает работать в РФ
- В каком российском проекте она снимается
Дочь украинской известной актрисы Ольги Сумской – Тоня Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, снимается в продолжении российского сериала "Постучись в мою дверь в Москве".
Как стало известно из соцсетей актрисы, она играет в сериале роль Алины - бывшей возлюбленной главного героя. Также Паперная считает, что это "большой проект".
Кстати, первый сезон сериала получил плохие отметки от россиян, но, вероятно, Паперная берется за любую работу в РФ, чтобы ее не забыли.
Отметим, актриса замужем за российским актером Владимиром Яглычем, у пары есть двое детей, но артист пока так и не позвал Тоню замуж.
Антонина Паперная - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.
Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.
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Кто такая Антонина Паперная
Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.
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