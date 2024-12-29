Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

Тоня Паперная продолжает развлекаться в РФ.

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Тоня Паперная прогулялась в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Паперная

Кратко:

Тоня Паперная вышла на красную дорожку в РФ

Молчунья удивила своим образом

Старшая дочь украинской известной актрисы Ольги Сумской – актриса Тоня Паперная, которая живет в стране-террористе РФ и продолжает молчать о войне в Украине, появилась на светском мероприятии в Москве.

На своей странице в соцсетях Паперная показала, как она побывала на красной дорожке.

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Тоня показалась в длинном серебристом платье интересного кроя, выбрав легкий макияж и укладку.

Молчунья не подписала, какое именно мероприятие это было. Кстати, ее мужа – российского актера Владимира Яглыча, кажется, не было вместе с женой, ведь на фото он так и не засветился.

Также на публикацию отреагировала и мама актрисы, поставив лайк.

Тоня Паперная в длинном платье / фото: скрин instagram.com, Тоня Паперная

Тоня Паперная / инфографика: Главред

Антонина Паперная - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания "московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее "московскую" дочь.

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Кто такая Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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