"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

Ольга Сумская очень соскучилась по дочери.

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Ольга Сумская рассказала, как общается со своей дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com Ольга Сумская, Антонина Паперная

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Ольга Сумская не прекращает общаться со старшей дочерью

Антонина Паперная продолжает работать в террористической РФ

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала какие сейчас у нее отношения со старшей дочерью - актрисой Антониной Паперной, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине.

В интервью для Oboz.ua Ольга отметила, что каждый день созванивается с Тоней и внуками.

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"Я не видела дочь и внуков с начала полномасштабного вторжения. Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении – миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют – им уже семь и четыре года. Боже, чтобы наступил мир в Украине, и я обняла своих детей", - поделилась актриса.

Также Сумская рассказала, что близка с Антониной и что ее дочь делает в РФ.

"Она – моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и младшая Анечка. Как ей живется? Воспитывает детей, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно, – о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю: ей тяжело", – отметила Ольга.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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