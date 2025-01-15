В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

Артист целый месяц провел в реанимации, но так и не смог побороть болезнь.

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Умер российский актер Юрий Бойко / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

От чего умер Олег Бойко

В каких фильмах он снимался

В России скончался 57-летний актер, звезда многих сериалов Олег Бойко.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, у актера неудачно прошла операция на сердце.

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"У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67", — рассказала сестра актера.

На счету Олега Бойко более 50 работ в кино и сериалах, среди них — роли в таких проектах, как "Склифосовский", "Красная зона", "Балабол", "Интерны", "Мент в законе" и даже "Моя прекрасная няня" — в этом сериале актер сыграл маньяка, бежавшего за Жанной Аркадьевной.

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Напомним, актриса Оливия Хасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте умер автор хита "Ягода малина" - певец Вячеслав Добрынин. Смерть артиста подтвердила его супруга. Ему было 78 лет.

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