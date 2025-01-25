Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Вы узнаете:
- Екатерина Мизулина проводит много время с Шаманом
- Путинисты не скрываются от общественности
В стране-оккупанте РФ считают, что ярая путинистка Екатерина Мизулина – любовница российского диктатора Владимира Путина. Ходили слухи, что он даже бросил из-за нее Алину Кабаеву.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Мизулина закрутила роман с российским певцом Шаманом, творчество которого очень любит диктатор Путин.
Отметим, недавно певец развелся со своей женой и, поговаривает, что все из-за тайного романа с путинисткой Мизулиной.
Парочка все время попадается вместе, они уже публично посещают спектакли и другие мероприятия, а на днях даже вместе выбирали продукты в магазине.
"Вы видите впервые, а вся страна уже далеко не впервые видит нас вместе", — сказал путинист Шаман в беседе с российскими пропагандистами.
Любовница Путина Екатерина Мизулина - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.
А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".
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Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.
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