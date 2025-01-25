Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

Элина Чигис
25 января 2025, 14:00
1559
Екатерина Мизулина пока не прокомментировала события.
Екатерина Мизулина, Владимир Путин
Екатерина Мизулина - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: t.me, Екатерина Мизулина, t.me/news_kremlin

Вы узнаете:

  • Екатерина Мизулина проводит много время с Шаманом
  • Путинисты не скрываются от общественности

В стране-оккупанте РФ считают, что ярая путинистка Екатерина Мизулина – любовница российского диктатора Владимира Путина. Ходили слухи, что он даже бросил из-за нее Алину Кабаеву.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Мизулина закрутила роман с российским певцом Шаманом, творчество которого очень любит диктатор Путин.

видео дня

Отметим, недавно певец развелся со своей женой и, поговаривает, что все из-за тайного романа с путинисткой Мизулиной.

Парочка все время попадается вместе, они уже публично посещают спектакли и другие мероприятия, а на днях даже вместе выбирали продукты в магазине.

"Вы видите впервые, а вся страна уже далеко не впервые видит нас вместе", — сказал путинист Шаман в беседе с российскими пропагандистами.

Екатерина Мизулина строит планы с Шаманом
Екатерина Мизулина строит планы с Шаманом / фото: скрин t.me, Екатерина Мизулина

Любовница Путина Екатерина Мизулина - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, Дмитрий Медведев в пьяном состоянии выдал тайну о личной жизни диктатора Путина и намекнул, что и сам не против отношений с Екатериной Мизулиной.

А также диктатора Владимира Путина расстроило, что его вероятная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Российский диктатор решил порадовать ее подарками "в знак благодарности за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание".

Вас может заинтересовать:

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина - глава Российской Лиги безопасного интернета, ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля. Отец Мизулиной Михаил Мизулин - профессор-философ , один из ведущих ученых в Москве.
Мизулина всема силами старается очистить интернет-пространство от критики Путина и его диктаторских решений , а также поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин Алина Кабаева Шаман новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

13:46Украина
Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

12:48Украина
"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

11:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

Ехала на день рождения: всплыли новые подробности гибели Анны Жук

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответ

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

Нужно ли сливать первую воду во время варки мяса: многие допускают ошибку

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

Последние новости

14:33

В России исчезли связь и интернет: ГУР "отключили" Москву и другие города

14:19

Рассада перца будет крепкой и даст богатый урожай: огородник раскрыл два способаВидео

14:00

Любовница диктатора Путина закрутила роман с его любимым певцом - детали

13:55

Воины ВСУ уничтожили подразделение морпехов РФ из бригады, которая казнила пленных

13:46

Ребенок ранен в результате взрыва дрона РФ: детали прилета по многоэтажке у Киева

В первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - КуликВ первые 100 дней Трампа могут начаться переговоры с Россией, но это не равнозначно прекращению войны - Кулик
13:42

"Куда исчез Терен?": победительница "Холостяка" Инна Белень намекнула на разрыв

13:19

Как правильно есть столовыми приборами: британский эксперт раскрыл все нюансы

13:14

"Шесть лет служил в церкви": что известно о муже погибшей в ДТП Анны Жук

12:48

Служба в армии с 18 лет: у Зеленского раскрыли важные изменения и назвали сроки

Реклама
12:14

Чем отличаются 2 девушки с фотоаппаратом: только самые внимательные угадают за 31 секунду

12:07

"У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины

11:51

"Отмена и этого концерта": ведущий высказался о срыве нового выступления Винника

11:46

"Наши позиции разрушены": в ВСУ предупредили о штурме россиян на востоке

11:15

Удар по домам и критической инфраструктуре: РФ атаковала Украину 61 дроном - деталиФотоВидео

10:56

Прогноз курса валют на конец января: ждать ли больших колебаний - банкир

10:52

Гороскоп на февраль 2025 для Раков: счастье, изобилие и большая любовь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Тиграм - неудачи, Свиньям - угрозы

10:12

Покорит всех и сразу: закусочный рулет Крабовая Петти - рецепт

10:10

Украинцам будет труднее попасть в США: Трамп ограничивает гуманитарные программы

09:48

Единственный случай: кого из инвалидов могут призвать в армию - объяснение

Реклама
09:06

Гороскоп на февраль 2025 для Тельцов: вдохновение, романтика и финансовый успех

09:01

Ситуация на фронте обостряется: враг продвинулся в четырех точках - что известно

08:52

Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры в ближайшем будущем - ISW

08:02

Под Киевом Шахед влетел в 9-этажку, есть разрушения: все подробностиФотоВидео

08:00

Что будет с курсом гривны в 2025-м и зачем ее привязывают к евромнение

07:50

Какой сегодня праздник 25 января 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

06:10

Рекордные потери оккупантов: что готовит Путинмнение

05:48

Гороскоп на завтра 26 января: Девам - прорыв в карьере, Тельцам - успешный день

04:35

Как сказать "мнительный" на украинском: мало кто знает правильный ответВидео

04:04

Можно потерять счастье: когда нельзя праздновать день рождения

03:31

Один ингредиент сделает пюре нереально нежным и вкусным: и это не молоко

03:02

РФ выбрала новые цели для ударов: прогноз массированного обстрела Украины

02:30

ТОП-4 знака зодиака: кого ждут большие карьерные прорывы в 2025 году

02:01

Жизнь за тремя замками: 4 знака зодиака, у которых много тайн

01:50

Притянете к себе негатив: что нельзя делать 25 января - приметы

00:57

Келлог придумал, как усадить Путина за стол переговоров

00:03

Госдепартамент США приостановил помощь Украине - Politico

24 января, пятница
23:51

ВСУ сорвали планы РФ и ведут контрнаступление: в ЦПД рассказали о боях на Курщине

23:15

Китай может потребовать от Путина остановить войну: эксперт назвал условие

22:24

Трампом манипулируют: Зеленский отреагировал на "готовность" Путина к переговорам

Реклама
21:59

Фицо выдвинул абсурдное обвинение в адрес Украины: в МИД жестко ответили

21:18

Производство против генералов ВСУ: в ГБР не исключили допроса Сырского

21:11

ОПЕК должна действовать: Трамп придумал, как быстро закончить войну в Украине

21:00

"Будет означать фиаско": Подоляк рассказал, как "обескровить" Россию и Путина

20:56

Сколько белья можно класть в стиральную машину: названы точные проценты

20:26

Больше потерь в Корее и Вьетнаме: у Трампа напугали цифрами жертв ВСУ в войне

20:09

Оккупанты планируют идти на Харьков: Жорин рассказал об обстановке в области

19:55

Алла Пугачева вытягивает финансы из РФ и помогает ВСУ - детали

19:49

Путин соврал о ракете "Орешник": появились неожиданные результаты экспертизы

19:39

Дождь, мокрый снег и сильный туман: в одной области объявили 3 уровень опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять