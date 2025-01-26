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СМИ узнали, когда Трамп закончит войну и кто из украинцев был на его инаугурации

Виталий Кирсанов
26 января 2025, 16:27
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По данным СМИ, Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине.
Дональд Трамп
СМИ узнали, когда Трамп закончит войну / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Давид Арахамия присутствовал в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа
  • Трамп ведет "двойную игру" ради завершения войны

Опасения относительно того, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины и пойти на болезненные для страны компромиссы, являются ошибочными. Более того, Трамп хочет закончить войну в Украине уже к весне 2025 года. Об этом рассказали источники британскому изданию The Independent.

"Тем, кто беспокоится об Украине, следует обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации. Это очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа обеспечить Украине хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно успокоить нервы", - сказал один из анонимных источников журналистам.

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По его словам, Трамп серьезно относится к вопросу урегулирования войны в Украине. Он отметил, что перед этим президенту США предстоит решить ряд сложных задач, но глава Белого дома точно будет работать с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча.

"Зеленский не счел возможным поехать на инаугурацию сам, но он отправил своего второго номера, к которому относился с огромным уважением", - объяснил инсайдер.

В издании напомнили, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал в ротонде Капитолия на инаугурации Трампа. Позже он рассказал украинским СМИ, что официальная украинская делегация может встретиться с президентом США уже в феврале.

Журналисты обратили внимание на то, что сейчас Трамп ведет "двойную игру" ради завершения войны между Украиной и Россией. В частности, он предупредил российского диктатора Владимира Путина о том, что США готовы и дальше оказывать военную поддержку Киеву, пока конфликт не будет закончен. В то же время президент США говорил о том, что и Зеленский "не ангел".

Такой подход отражает разногласия в собственной администрации Трампа по поводу войны и того, какой поддержки заслуживает Украина, подчеркнули журналисты. Тем не менее, президент США публично гооворил о том, что намерен завершить войну к весне.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков заявил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп предупредил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не поразили Кремль.

Дональд Трамп и Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор. ABC News пишет, что стороны могут обсудить несколько основных вопросов.

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