Угроза штурма 300-тысячными резервами: прогноз прорыва РФ широким фронтом

На сегодня в резерве у противника около 40 тысяч военных, причем по всему фронту.

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/ Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 22 отдельная механизированная бригада

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У армии РФ нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону

В резерве у противника около 40 тысяч военных

На сегодня у армии страны-агрессора РФ нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону и продвигаться единым широким фронтом, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

"Мы редко видим атаки с большими механизированными колоннами. Чтобы прорвать оборону на каком-то участке, им нужно 15-20 танков, загрузить 400 штурмовиков в БТР и БМП, провести массированную артподготовку и так далее. Но есть момент - практически вся линия фронта заминирована, почти везде есть наша артиллерия, которая останавливает такие атаки. И есть дронщики, которые добивают врага после артиллерии", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

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Военный эксперт отметил, что на сегодня в резерве у противника около 40 тысяч военных, причем по всему фронту.

"Можно было бы быстро прорваться, если бы в резерве было тысяч 300. Но их не существует. Максимум, они могут сфокусироваться и наступать как сейчас на Покровском направлении. Но Покровск они пробить не могут, Курахово и Великую Новоселку практически уничтожили. Широким фронтом на Славянск и Краматорск они просто увязнут. Не смогут двигаться "стройными рядами", это не сработает. Они и дальше будут двигаться черепашьим ходом", - добавил Нарожный.

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Напомним, минобороны страны-агрессора РФ уделяет много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли от Великой Новоселки. Сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта Великая Новоселка.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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