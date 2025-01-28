Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза штурма 300-тысячными резервами: прогноз прорыва РФ широким фронтом

Алексей Тесля
28 января 2025, 03:04
276
На сегодня в резерве у противника около 40 тысяч военных, причем по всему фронту.
Угроза штурма 300-тысячными резервами: прогноз прорыва РФ широким фронтом
/ Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 22 отдельная механизированная бригада

Важно:

  • У армии РФ нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону
  • В резерве у противника около 40 тысяч военных

На сегодня у армии страны-агрессора РФ нет ресурсов, чтобы быстро прорывать оборону и продвигаться единым широким фронтом, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

"Мы редко видим атаки с большими механизированными колоннами. Чтобы прорвать оборону на каком-то участке, им нужно 15-20 танков, загрузить 400 штурмовиков в БТР и БМП, провести массированную артподготовку и так далее. Но есть момент - практически вся линия фронта заминирована, почти везде есть наша артиллерия, которая останавливает такие атаки. И есть дронщики, которые добивают врага после артиллерии", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

видео дня

Военный эксперт отметил, что на сегодня в резерве у противника около 40 тысяч военных, причем по всему фронту.

"Можно было бы быстро прорваться, если бы в резерве было тысяч 300. Но их не существует. Максимум, они могут сфокусироваться и наступать как сейчас на Покровском направлении. Но Покровск они пробить не могут, Курахово и Великую Новоселку практически уничтожили. Широким фронтом на Славянск и Краматорск они просто увязнут. Не смогут двигаться "стройными рядами", это не сработает. Они и дальше будут двигаться черепашьим ходом", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Напомним, минобороны страны-агрессора РФ уделяет много внимания захвату Великой Новоселки. Вероятный захват этого населенного пункта и передислокация вражеских подразделений может указывать на направления наступления РФ весной и летом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли от Великой Новоселки. Сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта Великая Новоселка.

Как ранее сообщал Главред, появилась информация об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

Другие новости:

Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Павел Нарожный
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украинский командир назвал срок, за который враг хочет дойти до Днепропетровщины

Украинский командир назвал срок, за который враг хочет дойти до Днепропетровщины

03:34Украина
Накопительная пенсия: вырастут ли налоги для украинцев

Накопительная пенсия: вырастут ли налоги для украинцев

01:47Экономика
"100-дневный план Трампа": посол Украины в США сделала важное заявление

"100-дневный план Трампа": посол Украины в США сделала важное заявление

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Алина Гросу показала любимого мужчину

Алина Гросу показала любимого мужчину

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Кроликам- стресс, Обезьянам - печаль

Последние новости

04:00

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

03:34

Украинский командир назвал срок, за который враг хочет дойти до Днепропетровщины

03:33

"Пиратская" головоломка: найдите 7 отличий за 21 секунду

03:04

Угроза штурма 300-тысячными резервами: прогноз прорыва РФ широким фронтом

02:26

Как сохранить овощи и зелень свежими дольше: лучшие способы

Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)Кровавый миротворец: чему учит опыт стран, куда однажды ступил русский сапог (лонгрид)
01:47

Накопительная пенсия: вырастут ли налоги для украинцев

01:30

Онкобольная супермодель после потери волос снялась в стильной фотосессии

01:12

"100-дневный план Трампа": посол Украины в США сделала важное заявление

00:06

Зеленский встретился с Макроном: появились важные подробности переговоровВидео

Реклама
27 января, понедельник
23:49

Соломка резко ответил Камалии, которая назвала его "обиженным мальчиком"

22:56

Ребус для Трампа и тысячи людей в плену: главное из интервью Зеленского

22:49

"Это фарс": в МИД осадили Лукашенко и "размазали" выборы президента в Беларуси

22:26

"Надо было сдаваться, Путин нас всех убьет": громкое заявление Зеленского о мобилизации

22:15

Звезде "По семейным обстоятельствам" диагностировали онкологию

22:02

"Прогноз" Буданова и игра Трампа с Путиным: главные новости Украины (дайджест)

21:48

Взорвано нефтехранилище и погрузочная техника: СМИ об ударах по Рязанскому НПЗ

21:28

Лосось и овес: диетологи назвали лучшие продукты для завтрака

21:08

"Его ничего не заставит": Приходько назвала причину развода Меладзе и Брежневой

20:58

"Тотальная оккупация": Зеленский раскрыл сценарий поражения Украины в войне

20:45

Диетологи назвали продукты, которые помогут человеку успокоиться

Реклама
20:30

В один миг не стало звезды 2000-х: легендарный рэпер ушел из жизни

20:05

"Украину заставили": Зеленский сделал жесткое заявление о Будапештском меморандуме

19:58

Найдите отличия в картинках со скалолазом: только сверхразум увидит их за 15 сек

19:48

Угроза боев на Днепропетровщине: генерал ВСУ раскрыл новую цель россиян

19:44

Когда в Украину придет похолодание с осадками: синоптики назвали дату

19:40

Война забрала известного украинского поэта: на войне погиб талант из Тернополя

19:28

Снижение мобилизационного возраста в Украине: в 3 ОШБр назвали два условия

19:24

С зарплат ежемесячно будут отчислять 9%: что известно о накопительной пенсии

19:21

Точно не туалетной бумагой: японцы удивили, чем протирать сиденье унитаза

19:10

Про Орешник в Беларусимнение

19:08

Прочь с Курщины: северокорейские войска могут вернуться домой - эксперт

19:00

Большинство людей неправильно загружали стиральные машины: в чем причинаВидео

18:58

Как правильно хранить водку и может ли она испариться

18:47

Трамп не сможет выполнить "хотелки" Путина: в Times назвали главную цель РФ

18:12

"Все решает один человек": Залужный назвал причину изменения ситуации на фронте

18:08

ВСУ может потерять юг Донецкой области: какие населенные пункты под угрозой

17:55

В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфарВидео

17:46

Пьяное ДТП и 4 пострадавших: главу РГА оштрафовали всего на 34 тыс. грн - суд

17:44

Очень вкусный теплый салат: потрясный рецепт за 10 минутВидео

17:28

"Месть России": Израиль мог начать поставки оружия в Украину - Defense Express

Реклама
17:17

Тренер назвала 6 опасных привычек при ходьбе: колени такого не выдержат

17:11

Можно есть ложками: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут

17:05

Цены бьют рекорды: сразу несколько продуктов в Украине стали дороже - причина

16:46

Важный сигнал: почему на шинах появляются шишки - как избежать проблем на дороге

16:45

Военные КНДР боятся попасть в плен: в Sky News раскрыли жесткую тактику

16:44

Где 3 различия между изображениями девушки с козой: надо найти ответ за 12 секунд

16:31

Психолог назвал 5 "ошибок мышления", которые разрушают психику человека

16:20

Путинистка Кудрявцева знатно оконфузилась в бассейне: что случилось

16:06

Украину "выбили" из топ-3: кто оказался среди лидеров Евровидения-2025

16:04

В дом придет счастье и радость: что нужно сделать 28 января - приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять