'Тотальная оккупация': Зеленский раскрыл сценарий поражения Украины в войне

Все люди объединились для защиты Киева, напомнил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский рассказал об угрозах для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Сухопутные войска ВСУ

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Украина проиграла бы войну в случае захвата РФ Киева

Россия была в одном шаге от захвата столицы

В случае захвата страной-агрессором Киева в начале полномасштабного вторжения, Украина проиграла бы войну, заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, опубликованном в YouTube.

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"С оккупацией Киева, если бы она произошла, тотальная оккупация нашей столицы, безусловно мы бы проиграли Украину", - отметил глава государства.

Он отметил, что все люди объединились для защиты Киева и благодаря объединению всего народа удалось отстоять столицу.

"В начале войны был вызов, большинство страны было оккупировано, Россия была в одном шаге от захвата столицы (Украины, - ред.)", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский резко ответил на заявление Путина. Президент заявил о том, что остановил сепаратизм в Украине тем, что остановил кому-либо в стране проводить те или иные переговоры с Россией

Ранее Зеленский сказал, как Трамп заставляет Путина закончить войну. Дональд Трамп может завершить войну в Украине быстрее всех, считает президент Зеленский.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить войну в Украине. Он подчеркнул, что его цель - не навредить России, но если война не прекратится, США будут вынуждены ввести серьезные санкции.

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Битва за Киев 2022 Битва за Киев — одно из ключевых сражений в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году. Наступление российских сил на Киев происходило с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны отчуждения и Беларуси, бои с российскими ДРГ с начала вторжения происходят преимущественно на обоих берегах Днепра. По состоянию на 1 апреля 2022 бои велись только при пригороде Киева. В самом Киеве бои велись только с диверсионно-разведывательными группировками. Русским войскам было нанесено сокрушительное поражение и силы вторжения были вынуждены отступить. С 1 апреля продолжалась зачистка населенных пунктов от остатков российских группировок, пишет Википедия.

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