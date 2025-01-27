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Ребус для Трампа и тысячи людей в плену: главное из интервью Зеленского

Юрий Берендий
27 января 2025, 22:56
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что у президента Дональда Трампа есть тактика и стратегия для завершения войны.
Ребус для Трампа и тысячи людей в плену: главное из интервью Зеленского
Главное из интервью Зеленского / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Коротко:

  • Как Трамп может закончить войну
  • Возможна ли демобилизация во время войны
  • Почему Украина отдала ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для издания Il Foglio, в котором поделился своим видением окончания войны, рассказал о вызовах, которые стоят перед Украиной, и очертил роль международных партнеров в борьбе с российской агрессией.

Ребус для Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет возможность завершить войну в Украине. Зеленский напомнил, что в 2014 году, когда началась российская агрессия, Запад, в частности Европа и США, не отреагировали должным образом.

видео дня

По словам Зеленского, война в Украине является своеобразным "ребусом", который Трампу придется решить. Он подчеркнул, что если Трампу удастся достичь мира, это станет его большой победой. Президент добавил, что Трамп имеет силу и влияние на мировой арене, что дает ему возможность доминировать в этом вопросе, однако успех возможен только при сотрудничестве с Украиной.

"Почему я говорю "ребус"? Потому что начиная с 14-го года была медленная оккупация частей наших территорий. Еще до Трампа - при Обаме это было. И при соответствующих обстоятельствах русские оккупировали наши части. Когда оккупировали Крым, например, мы не воевали с ними - никто не давал никаких приказов. Были отдельные наши смелые военные, которые без каких-либо приказов встречали врага так, как было нужно встречать. Но не было ни одной войны, ни одного серьезного боя. То есть эта территория каким-то образом была оккупирована", - рассказал глава государства.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Зеленский также отметил, что Трамп вернулся на должность с тяжелым "рюкзаком истории", но это дает ему возможность продолжить политику санкций против России. Президент подчеркнул, что мир приложил значительные усилия для влияния на российскую экономику, в частности через ограничение поставок технологий и компонентов для военной техники, ракет и артиллерии.

"Я бы очень хотел, чтобы он усилил эти санкции. Мне кажется, он так и будет делать. Я хотел бы, чтобы мы все работали как союзники. И не только санкции - это касается и помощи. Я считаю, что он может ее увеличить. Она может быть разная: это оружие, технологии, санкции, политическое влияние", - добавил президент Украины.

Тактика Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что у Дональда Трампа есть четкая стратегия по завершению войны России против Украины.

По словам Зеленского, в заявлениях Трампа чувствуется "сила и четкость", поскольку он сразу выражает свое стремление закончить войну, избегая неоднозначности.

"Он [Дональд Трамп - ред.] говорит, что действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем всех деталей и я думаю, что и сам президент Трамп не знает всех деталей. Все зависит от того, какой справедливый мир можем мы получить и хочет ли Путин в принципе окончания войны. По моему мнению, не хочет", - отметил Зеленский.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Главные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что Трамп понимает сложность ситуации и прямо заявляет о необходимости завершить конфликт, чтобы избежать дальнейшего ухудшения.

"И он говорит хуже с посылом в российскую сторону. Мне кажется, это такая тактика, которая на сегодня мне импонирует", - добавил президент.

Будапештский меморандум

Зеленский также затронул тему Будапештского меморандума, отметив, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие без получения реальных гарантий безопасности.

"Моя позиция, наверное, она отличается от лояльности к некоторым шагам. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой", - сказал президент.

Он подчеркнул, что такой гарантией могло быть только участие в НАТО, и это остается актуальным сегодня.

"Америка в то время и Россия объединены (в стремлении забрать ядерное оружие у Украины - ред.) и заставили Украину отдавать ядерное оружие. Я считаю, что это было как минимум опасно поменять (ядерное оружие - ред.) ни на что", - подчеркнул он.

Обмен ядерного оружия на обещания без конкретных механизмов безопасности он назвал нелогичным и безответственным решением, которое в результате привело к войне на украинской территории.

"На нас тогда влияли, на Украину влияли большие страны, большие экономики. Им было непросто отказать. Но надо уметь отказывать, кстати, особенно, если ты находишься на такой должности как президент той или иной страны", - резюмировал Зеленский.

Переговоры Байдена и Путина в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече Джо Байдена и кремлевского диктатора Владимира Путина, которая состоялась 16 июня 2021 года в Женеве, еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Зеленского, этот саммит стал итогом напряженного периода заочного общения между сторонами, но до сих пор остается неизвестным, о чем именно договаривались лидеры в Швейцарии.

"Мы до сих пор не знаем, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии... Далее вы все это знаете, все эти детали. Я думаю, вам они в большинстве своем известны, потому что я думаю, что всех деталей даже мы не знаем - мы предполагаем", - сказал Зеленский.

Он добавил, что история в конце концов расставит все точки над "і".

"Мне до сих пор очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии. Я бы хотел бы знать, если честно. История нам обязательно это расскажет", - добавил президент Украины.

О демобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения демобилизация военных, которые защищают страну на фронте, невозможна.

Он отметил, что военнослужащие имеют право на ротации и отпуска, хотя этого, безусловно, недостаточно. По его словам, необходимо работать над улучшением этих условий. Вместе с тем, вопрос о возвращении домой без дальнейшего возвращения на фронт сейчас законодательством не предусмотрен.

"И в этом, к сожалению, вызов этой войны. И почему ее надо максимально ускорить, чтобы ее закончить. Заставить Россию закончить эту войну. Если завтра половина нашей армии просто уйдет домой - тогда надо было сдаваться в первый же день", - говорит глава государства.

Президент подчеркнул, что введенное военное положение требует мобилизации как людей, так и всех ресурсов страны. Зеленский отметил, что в случае демобилизации даже половины украинской армии Россия получит шанс на победу.

"Если завтра половина армии вернется домой, то Путин нас убьет всех. Всех, кто не сможет сбежать за границу. Они нас убьют. Там, где кто-то сопротивляется, они все разрушают, а людей убивают", - подытожил президент.

Отношение к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в начале полномасштабного вторжения России украинцы относились к мобилизации иначе. Он отметил, что "каждый защищает Украину так, как может".

По его словам, в начале войны ситуация была критической: значительная часть территорий оказалась под оккупацией, а Киев находился под угрозой захвата. Президент подчеркнул, что в случае потери столицы Украина потерпела бы поражение.

"Все люди объединились в этот момент. Все, кто умел воевать, кто не умел стрелять, кто держал оружие и никогда не держал... Я благодарен нашему народу за все это. За то, что они такие - люди такие. Это самое важное", - сказал Зеленский.

мобилизация инфографика
Что предусматривает закон о мобилизации / Инфографика: Главред

В то время люди столкнулись с чрезвычайным риском - потерять не только свои дома, но и семьи, родных, независимость и национальные символы. Именно это стало приоритетом для каждого, вызывая решимость защищать Родину немедленно. Однако, как отметил Зеленский, длительная война утомляет даже самых сильных.

"И здесь я не сравниваю: кто-то патриот, кто-то не патриот. Все защищают как могут. И я точно не бог, чтобы судить, кто как к этому относится. И не хочу", - добавил президент.

Президент подчеркнул, что вопрос мобилизации должен базироваться на строгом соблюдении законодательства. Он также признал, что нынешних ротаций и отпусков для военных недостаточно для отдыха, но демобилизация в условиях такой войны остается чрезвычайно сложным процессом.

Помощь от Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила военной помощи от Израиля, который стремился сохранять баланс между РФ и Украиной, однако сейчас позиция Израиля может меняться. При этом он подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос стоит получить от израильской стороны.

"Да, я спрашивал у Израиля, всех руководителей, чтобы помогли мне с военной помощью. Они не помогли. Они сказали нет. Они хотели быть в балансе с Россией, с нами, между нами. Но я думаю, что сейчас они начали менять позицию", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Зеленский отметил, что гарантии безопасности, подобные тем, которые имеет Израиль, были бы отличным предложением для Украины. В качестве примера он напомнил, что союзники Израиля не только отражают ракетные атаки, но и наносят удары по его врагам, тогда как Украине долгое время даже не позволяли использовать западное оружие для ответных ударов по РФ.

"А какие они - гарантии у Израиля? Кто реально знает четко, что имеет Израиль? Израиль имеет деньги и поддержку от США, это факт. Она в миллиардах, рассчитывается ежегодно. Имеет ли Израиль ядерное оружие, как вы считаете? Я думаю, имеет. Ну, это не публичная информация. Все говорят об этом - вроде бы имеют, вроде бы не имеют, но мы понимаем..." - сказал он.

Зеленский также напомнил, что массированная атака ракетами на Израиль со стороны Ирана "закончилась тем, что ракеты сбивал не только Израиль".

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что массированная ракетная атака на Израиль со стороны Ирана завершилась не только израильскими усилиями по уничтожению ракет. К противодействию подключились союзники, в частности США, Великобритания, Франция и страны НАТО. Кроме того, ракеты сбивали даже с территории других государств на Ближнем Востоке, например, Иордании. Зеленский подчеркнул, что союзники использовали все свои возможности для отражения атак.

Если Украине предлагаются подобные гарантии безопасности, где армии других стран приобщаются к борьбе, но без формального членства в НАТО, президент хотел бы увидеть конкретные детали таких предложений.

"Это очень неплохие предложения. Да, конечно это не НАТО, но на пути к НАТО, несмотря на то, когда оно будет, это прекрасные предложения", - заявил глава государства.

Он также отметил, что Израиль получает существенную поддержку от союзников в виде технологий, систем ПВО и финансирования, что позволяет ему не только защищаться, но и наносить удары по врагам. Однако Украина не имеет подобной помощи.

Зеленский отметил, что пока ни одна страна не осуществляла ответных ударов по территориям, откуда запускаются российские ракеты или самолеты, которые атакуют украинских мирных жителей. Украина вынуждена вести эту борьбу самостоятельно, и это является неоспоримым фактом.

"Мало того, я хочу напомнить, что страны были недовольны, что мы наносим ответные удары по РФ, даже в ответ по их энергетике или по их военным целям, что было абсолютно справедливо. И даже это нам хотели запретить. Поэтому очень хотелось бы понять, что это за гарантии безопасности", - подытожил Зеленский.

Потери в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет информацией об убийстве россиянами около 20 000 человек в Мариуполе, но точное количество жертв невозможно установить без проведения работ на месте.

"Но я не могу так сказать конкретно. Люди там были - они разные. Были тысячи людей, которые в плену. Представьте себе, и большинство из этого направления, те кто в плену. Мы 4000 вернули. А там тысячи, вот вам пример", - сказал глава государства.

Глава государства сообщил, что оккупанты вывезли из Мариуполя до 19 000 детей. Он также отметил, что жителей города, которые принимали участие в протестах, россияне или убивали, или отправляли в застенки. Количество погибших и пострадавших, по его словам, может составлять сотни, тысячи или даже десятки тысяч. Ситуацию осложняли активные боевые действия, в результате которых многие люди погибли под завалами.

Президент подчеркнул, что россияне целенаправленно разрушали здания в Мариуполе и пытались быстро восстановить их, чтобы скрыть масштабы потерь среди гражданского населения. Зеленский сравнил разрушенный Мариуполь с Грозным, который также подвергся массовому уничтожению российскими силами.

"Когда была война в Чечне, когда они [чеченцы - ред.] боролись за свою независимость. Грозного не было, ни одного здания не было. Они [российская армия] полностью уничтожили весь город и потом построили новый город", - рассказал президент, добавив, что россияне сделали это для того, чтобы "спрятать всех людей, кого они убили".

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