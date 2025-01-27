Найдите отличия в картинках со скалолазом: только сверхразум увидит их за 15 сек

Задания "Найди отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.
Вы можете решить эти задачи в одиночку или с группой друзей.
Хотите проверить свою внимательность?
Тогда решите новую задачу прямо сейчас!
Перед вами две фотографии парня, отправляющегося в поход по горе.
Хотя на первый взгляд эти два изображения кажутся идентичными, на самом деле это не так. Между двумя картинками есть три отличия.
Сможете ли вы найти различия между двумя картинками за 15 секунд?
Проверьте свои навыки наблюдения прямо сейчас!
Внимательно посмотрите на две картинки и попытайтесь найти различия между ними.
Вы уже заметили одно или два отличия?
Если - да, то вы молодец!
Посмотрите, сможете ли вы найти все отличия до того, как истечет время.
Вы нашли все отличия?
Если - да, то вы один из самых внимательных читателей!
Теперь ознакомьтесь с решением, представленным ниже.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
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