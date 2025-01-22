Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

Виталий Кирсанов
22 января 2025, 18:58
389
Решение головоломок не только оттачивает у человека навыки наблюдения, но и стимулирует участки мозга, связанные с высоким IQ.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки отлично подходят для проверки внимательности человека. Сегодня вам предстоит найти тонкие различия между двумя похожими картинками. Головоломки улучшат концентрацию внимания и память, пишет Jagranjosh.

Хотите проверить свою внимательность? Найдите 3 отличия между двумя картинками с бейсболистом за 14 секунд!

На первый взгляд эти два изображения выглядят одинаковыми, но это не так. Между двумя картинками есть три различия.

видео дня

Сможете ли вы найти различия между двумя картинками за 14 секунд?

Проверьте свои навыки наблюдательности прямо сейчас!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно посмотрите на эти две картинки и попытайтесь найти между ними разницу.

Если явные различия заметить легко, то мелкие - сложно.

Поторопитесь, время идет. Вы уже заметили одно или два отличия? Если - да, то вы молодец.

Вы нашли все различия? Если вы это сделали, значит, у вас лучшие способности к наблюдению и память.

Тем, кто не смог найти отличия за отведенное время, нужно больше тренироваться.

Различия между двумя картинками показаны на рисунке ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

19:40Синоптик
Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

18:54Украина
Бои за важный населенный пункт у трех областей: в ВСУ раскрыли детали

Бои за важный населенный пункт у трех областей: в ВСУ раскрыли детали

18:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

"Золотая жила": в чем Украина первая в мире, неожиданный для многих ответ

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 января: что происходит на фронте (обновляется)

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Футболка будет как новая: как спасти растянутый воротник, простой лайфхак

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

Уйдет счастье и достаток: что нельзя выносить из дома 22 января - приметы

После 4 лет брака: молодая жена Виктора Павлика сделала важное признание

После 4 лет брака: молодая жена Виктора Павлика сделала важное признание

Последние новости

19:43

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

19:40

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

19:10

Нас ожидает новый шторммнение

18:58

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

18:54

Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
18:53

Бои за важный населенный пункт у трех областей: в ВСУ раскрыли детали

18:47

От 1 гривны до 42 с "дикими" прыжками: как менялся курс доллара в Украине

18:35

"Путин для него никто": Зеленский сделал ряд важных заявлений о Трампе

18:31

ЦПК распространяет слухи и манипуляции об Агентстве оборонных закупок – глава набсовета Чмут

Реклама
18:08

"Дальше будет хуже": Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины - детали

18:07

"Печальный факт": названа сумма, потраченная украинцами за год на азартные игры

17:48

В ЕС признали угрозу нападения РФ и назвали дату: в СНБО раскрыли два сценария

17:40

Как сделать универсальное средство против известкового налета: результат впечатляющий

17:37

Успешный удар: разведчики уничтожили важное спутниковое оборудование РФ - деталиВидео

17:17

Трамп пригрозил: ООН получила письмо из-за угрозы захвата Панамского канала

17:02

Боли, бессонница и пролежни: звезде "Гусарской баллады" нужна помощь медиков

17:01

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

16:53

Прикрывал отход собратьев: на фронте погиб 68-летний пластун и ОУНовец

16:47

Меняет суть войны: министр Эстонии сказал, что показало главную слабость Путина

16:43

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: что грозит нападавшим - новые деталиВидео

Реклама
16:35

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов

16:24

Россия рухнет за 8 месяцев: названо два нужных шага

16:20

Без уксуса: как отмыть уплотнитель стиральной машины

16:02

Финал войны в Украине: у Зеленского рассказали о контактах с командой Трампа

16:00

Северная Корея направит на Курщину подкрепление из новых солдат КНДР - NYT

15:48

Закуска, которую всегда первую съедают: новый рецепт

15:33

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

15:30

Можно ли ездить на машине, если мигает чек: важное предупреждение для водителей

15:27

В 2025 году полноценно запустят систему е-Консул за границей: список услуг

15:16

Украинская делегация отправится в США на переговоры с командой Трампа - Дунда

15:15

Украина не по зубам России: авторитетный генерал США раскрыл главный план Путина

14:50

Берем фарш и готовим вкуснейший ужин на всю семью - отличный рецептВидео

14:44

В ближайшее время: союзники обсудят гарантии безопасности для Украины - Шольц

14:36

Тотальное давление на Путина: Зеленский спрогнозировал жесткие методы Трампа

14:26

"У США есть две крайности": какой у Трампа план по урегулированию войны - Згурец

14:11

Минус один конкурент: еще одна страна отказалась от участия в Евровидении-2025

14:07

В Украине резко упали цены на яйца: известно, будет ли новая волна подорожания

13:40

Тарифы lifecell подорожают уже в феврале: каких абонентов это не коснется

13:36

"Украинцы вместе продолжают борьбу!" – в ВСУ показали трогательный ролик о единстве украинцев в борьбе

13:23

Миллионная армия для Украины: Зеленский выдвинул неожиданное предложение

Реклама
13:18

Предательницу Лолиту убрали из росТВ - при чем здесь Наташа Королева

13:15

"Украина способна выиграть войну": ЕС готовит новый удар по России - Каллас

13:13

"Время перемен настало": Орбан призвал отменить санкции против России

12:55

Поздравления с Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

12:50

"Дожать" Путина не выйдет: СМИ сказали, на сколько у РФ хватит ресурсов

12:36

Какой будет война в 2025 году: генерал НАТО оценил угрозу прорыва фронта

12:29

Взрывы гремели в шести областях: РФ атаковала Украину десятками ударных дронов

12:28

Алина Гросу впервые призналась, почему скрывает своего мужа-россиянина

12:26

Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ

12:19

Украинские воины разгромили в бою военных КНДР: враг понес серьезные потери

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять