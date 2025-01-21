IQ-тест для интеллектуалов: найдите двух роботов среди людей за 5 секунд

Регулярное решение головоломок повышает остроту когнитивных способностей и развивает навыки нестандартного решения проблем, пишет Jagranjosh.
Очередной IQ-тест - отличный способ проверить вашу внимательность и мыслительные способности.
Взгляните на картинку ниже. Здесь показана сцена вечеринки на открытом воздухе. Люди на картинке коротают время, отдыхая, общаясь и готовя барбекю.
На первый взгляд кажется, что все в порядке, но это не так. Среди людей на картинке прячутся два робота.
Сможете ли вы найти их за 5 секунд?
Ваше время начинается прямо сейчас!
Посмотрите на картинку и внимательно изучите ее. Вы заметили что-то странное на картинке?
Заметили двух роботов на картинке? Поздравляем читателей, которым это удалось.
У вас отличное внимание к деталям и высокий уровень интеллекта.
Те, кто не смог, могут прокрутить страницу ниже, чтобы найти верное решение.
Первый робот на картинке - это бабушка с тростью, из головы которой идет дым, а второй - девушка, говорящая по телефону, зарядное устройство которой подключено к шее.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
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